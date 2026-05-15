В рядах Национальной гвардии в Уральске служат 15 семей. Для них военная служба стала не просто профессией, а общим жизненным выбором, основанным на взаимной поддержке, ответственности и верности долгу. Одной из таких является семья Казеновых, сообщает пресс-служба регионального командования "Батыс" Нацгвардии РК.

Полковник Хамит Казенов и его супруга Асем Казенова познакомились 23 года назад в стенах военной академии в городе Петропавловск. Знакомство, начавшееся в курсантские годы, со временем переросло в крепкую семью и продолжение военных традиций. Сегодня Хамит Казенов занимает должность начальника боевого управления регионального командования "Батыс" Национальной гвардии Республики Казахстан. Его супруга Асем Казенова проходит службу в управлении кадров.

Супруги воспитывают дочь и двоих сыновей. Военная династия семьи получила своё продолжение: старшая дочь Айдана пошла по стопам родителей и выбрала военную службу. В настоящее время она служит в службе кадров и строевой части воинской части 5517.

- Военная семья - это большая ответственность. Мы вместе разделяем и трудности службы, и её радостные моменты. Когда супруги понимают друг друга, любые задачи преодолеваются легче. Единство и взаимоподдержка в семье являются основой успеха и в службе. Для нас большая гордость, что наши дети выбирают путь служения Родине, - отметил полковник Хамит Казенов.

Такие семьи, сформировавшиеся в военной среде, служат примером для молодых военнослужащих. Они демонстрируют не только верность военной присяге, но и высокую ответственность перед семьёй и обществом.

В преддверии Международного дня семьи их жизненный путь по праву можно назвать примером преданности, единства и служения Отечеству.