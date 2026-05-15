В Казахстане разгорается крупный фармацевтический скандал. Министерство здравоохранения выявило масштабную схему, по которой медикаменты, предназначенные для бесплатной выдачи населению, повторно продавались в частных аптеках. Один из самых циничных случаев и вовсе дошёл до абсурда.

Об итогах масштабных проверок и работе системы цифровой маркировки рассказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Бауыржан Джусипов.

В ходе рейдов ревизоры наткнулись на схему, аналогов которой проверяющие органы еще не видели. В одной из областей владелец частной аптеки умудрился построить бизнес на собственном здоровье.

Являясь пациентом и имея право на гарантированный объём бесплатной медпомощи (ГОБМП), он регулярно получал от государства дефицитные и дорогостоящие лекарства. Однако вместо того чтобы принимать их самому, предприимчивый казахстанец относил эти препараты в собственную аптеку и выставлял на витрину для розничной продажи обычным гражданам.

Скрывать подобные махинации аптекам годами помогали бреши в учете, но лавочка закрылась благодаря внедрению обязательной цифровой маркировки лекарственных средств. Система "Центр электронного документооборота маркированных товаров" начала выдавать системные сбои, которые и привлекли внимание Комитета.

Только за последнее время в розничной продаже было обнаружено более 4 100 упаковок бесплатных лекарств (среди них растворы натрия хлорида, глюкозы для инфузий и другие жизненно важные препараты).

Зафиксировано 35 537 случаев повторного вывода одних и тех же упаковок из оборота. Выявлено 480 752 случая, когда один и тот же уникальный код маркировки использовался на рынке сразу несколькими участниками (проще говоря, под одним кодом продавали тонны неучтенных лекарств).

По словам Бауыржана Джусипова, ведомство провело экстренные внеплановые проверки на 74 фармацевтических объектах страны.

– По результатам проверок 31 организация привлечена к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 12,3 миллиона тенге. Еще 43 аптекам выданы строгие предписания об устранении нарушений, - сообщил глава Комитета.

Сами фармацевты в объяснительных записках пытались оправдаться: якобы пациенты сами приносили им полученные в поликлиниках лекарства и умоляли забрать их под реализацию за полцены.

Поскольку в этих схемах явно прослеживаются признаки уголовных правонарушений, Минздрав не ограничился административными протоколами. Все собранные материалы, включая данные по владельцу аптеки, который торговал своими "пациентскими" препаратами, уже переданы в агентство по финансовому мониторингу (АФМ) и антикоррупционную службу.

В ведомстве подчеркнули, что тотальная чистка аптечных сетей по всей стране продолжается.