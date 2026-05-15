Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), Касым-Жомарт Токаев поставил точку в дискуссиях о возможной трансформации объединения в военный союз, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства ответил тем, кто характеризуют объединение как военный альянс.

- Самое главное, работа в новом формате должна соответствовать целям и задачам Организации и не оказывать на нее негативного влияния.

Например, в последнее время звучат мнения, характеризующие наше объединение как военный альянс.

Очевидно, что те, кто высказывают подобные домыслы, преследуют недобрые цели и стремятся посеять раздор. Казахстан считает необходимым отвергнуть подобную позицию.

Для нас укрепление единства тюркского мира – крайне важный и не терпящий отлагательств приоритет.

Организация тюркских государств – это не геополитический проект и не военная организация. Это уникальная площадка, направленная на укрепление торгово-экономического, высокотехнологичного, цифрового и культурно-гуманитарного сотрудничества братских стран.

Такая позиция является важным приоритетом для нашей страны, поскольку она, очевидно, эффективна с точки зрения национальных интересов.

Нам всем близко и понятно мудрое изречение: "Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді".

Тюркский мир всегда должен хранить сплоченность, не отступать от намеченных целей и идти вперед вместе.

Уверен, сегодняшняя встреча еще больше укрепит единство наших стран, связанных общими корнями и историей, - заявил Токаев.