Суббота принесёт в западные регионы страны неустойчивый характер погоды. Синоптики предупреждают о грозовых дождях, усилении ветра до 20 м/с и сохранении высокой пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", 16 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы: ночью на севере, днём - на западе и юге региона. Скорость ветра при порывах достигнет 15-20 м/с. В Уральске ночью также прогнозируются небольшой дождь и гроза, днём ожидается усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха составит +28...+30 °C днём и +17...+19 °C ночью.

В Атырауской области утром и днём на западе пройдут дожди с грозами, возможен туман. На востоке области ожидается пыльная буря и усиление ветра до 20 м/с. Днём в регионе установится сильная жара до 36 градусов. В Атырау днём также будет жарко, до +33...+35 °C, ночная температура составит +18...+20 °C. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре региона синоптики прогнозируют дождь и грозу. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днём ожидаются дождь и гроза. Воздух прогреется до +24...+26 °C, ночью температура опустится до +17...+19 °C.

В Актюбинской области ожидается восточный ветер, порывы которого на западе, севере и юге достигнут 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днём порывы ветра составят 15 м/с. Температура воздуха днём составит +27...+29 °C, ночью +13...+15 °C.