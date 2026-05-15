В Уральске продолжается масштабная ревизия школьной безопасности. В рамках проекта "Безопасный регион" городской акимат совместно с прокуратурой взялись за освещение территорий учебных заведений и подходов к ним. Специальная комиссия уже проверила, где фонари работают на совесть, а где детям приходится возвращаться со второй смены в темноте.

Всего в список проекта попали 16 городских школ, остро нуждавшихся в качественном освещении. Так, в 6 школах работы полностью завершены - новые фонари освещают как саму школьную территорию, так и прилегающие улицы. В 5 школах освещение обновили частично: светильники установили на уже имеющиеся вдоль дорог столбы. Монтаж дополнительных опор пришлось отложить из-за зимних морозов, но сейчас эти работы возобновились. В оставшихся 5 школах к монтажу ещё не приступили, однако подготовка идет полным ходом - закупаются кабели, прожекторы и другие материалы.

В ходе мониторинга ревизоры оценивали не только яркость ламп, но и их соответствие требованиям безопасности. Параллельно чиновники и прокуроры обратили внимание на общее благоустройство территорий.

На данный момент на прилегающих к школам участках уже установили 120 новых светильников.

Как отметили в акимате, проект "Безопасный регион" реализуется поэтапно. Его главная цель - сделать вечерние маршруты школьников максимально безопасными. Помимо установки фонарей, в городе обещают привести в порядок тротуары и обновить пешеходную инфраструктуру возле учебных заведений.