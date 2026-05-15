В Казахстане зафиксирована прямая зависимость между количеством детей в семье и уровнем её бедности. Согласно свежему анализу Energyprom, наличие даже одного ребёнка в домохозяйстве автоматически переводит его в категорию граждан с жёстко ограниченным бюджетом.
Статистика за 2025 год показывает социальную пропасть между теми, кто живёт один, и многодетными родителями. Если среди одиночек каждый третий (33%) может позволить себе тратить на личные нужды более 200 тысяч тенге в месяц, то среди больших семей (от пяти человек и выше) таких людей практически не осталось - всего 0,46%.
Дорогие наследники: цена одного ребёнка
Эксперты отмечают, что даже появление первенца резко снижает качество жизни пары. Лишь 4% семей с одним ребёнком могут выделить на каждого члена семьи более 200 тысяч тенге в месяц. Для многодетных (четыре и более ребёнка) этот показатель падает до статистической погрешности в 0,11%.
Разница становится ещё более пугающей, если посмотреть на нижнюю границу расходов. Почти половина (46%) многодетных семей в стране вынуждены выживать, тратя менее 50 тысяч тенге на человека в месяц. Для сравнения: среди казахстанцев без детей такие низкие расходы зафиксированы менее чем у 1% населения.
Доходы не поспевают за рождаемостью
Проблема не только в расходах, но и в реальных доходах. Порог среднедушевого дохода свыше 200 тысяч тенге преодолевают 40% одиноких граждан и лишь 2,2% членов больших семей. При этом каждая четвертая многодетная семья в республике официально имеет доход менее 50 тысяч тенге на человека.
Данные свидетельствуют о глобальном тренде: в текущих экономических условиях семья с детьми в Казахстане рискует столкнуться с резким падением благосостояния. Чем больше в доме детей, тем выше вероятность, что бюджет будет покрывать только базовые потребности - еду и коммунальные платежи - без возможности делать накопления.