Исследование показало, что хаотичный график отхода ко сну наносит сердцу удар, сравнимый с тяжёлыми вредными привычками, и удваивает вероятность госпитализации.

Ваш сердечный ритм напрямую зависит не только от того, сколько вы спите, но и от того, насколько дисциплинированно вы ложитесь в кровать. Последнее исследование Университета Оулу показало: хаотичный график сна в среднем возрасте может стать "тихим убийцей", повышая риск инфаркта и инсульта ровно в два раза.

Сон по расписанию как лекарство

Исследователи более десяти лет наблюдали за тремя тысячами добровольцев и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что время пробуждения почти не влияет на здоровье сосудов, тогда как нестабильное время отхода ко сну наносит сердцу критический удар.

Если человек проводит в постели меньше восьми часов и при этом ложится спать в разное время, его шансы оказаться в реанимации с сердечным приступом вырастают на 100%. Эта зависимость сохраняется даже у тех, кто в остальном ведёт здоровый образ жизни.

Почему хаос опасен?

Научная группа впервые детально проанализировала, как на организм влияет разница во времени засыпания и пробуждения. Оказалось, что именно постоянное смещение момента отхода ко сну сбивает внутренние биологические часы, провоцируя системные сбои в работе всей сердечно-сосудистой системы.

Стабильный режим сна - это самый простой и бесплатный способ защитить сердечно-сосудистую систему. В отличие от генетики или экологии, этот фактор полностью находится под нашим контролем. Достаточно приучить себя ложиться в одно и то же время, чтобы значительно снизить нагрузку на сердце.

Как проходило исследование

Для анализа использовали датчики активности и медицинские архивы людей, родившихся в 1966 году. За участниками следили с их 46-летия на протяжении десяти лет. Итог однозначен: нерегулярный сон - это не просто усталость, а прямой путь к серьезным заболеваниям, требующим экстренной помощи медиков.