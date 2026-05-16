Суд аннулировал итоги тендера.

В Уральске суд аннулировал итоги тендера на поставку продуктов для одного из городских ясли-садов. Выяснилось, что победителем признали предпринимателя, у которого не оказалось подходящего транспорта для перевозки скоропортящейся еды. Об этом сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

Детский сад объявил конкурс на закупку продуктов на весь 2026 год. Победителем признали ИП, однако другой участник торгов с таким результатом не согласился и подал иск в административный суд.

Главным камнем преткновения стали три дополнительных балла, которые конкурсная комиссия начислила победителю за наличие специализированного автотранспорта. Именно эти баллы помогли ИП обойти конкурентов.

Однако во время разбирательства в суде вскрылся обман. Автомобиль, который указал победитель, не является специализированным. Машина не соответствует санитарным нормам для перевозки скоропортящихся продуктов (молока, мяса и т.д.).

– Представленный транспорт не предназначен для перевозки такой продукции в соответствии с санитарными требованиями. Несмотря на это, комиссия присвоила участнику баллы, что напрямую повлияло на итоги конкурса, — пояснили в суде.

Специализированный межрайонный административный суд ЗКО признал итоги тендера незаконными. Теперь детскому саду, вероятно, придется пересматривать итоги конкурса и искать поставщика, чей транспорт действительно безопасен для перевозки еды малышам.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.