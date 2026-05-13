Прокурор запросил для подсудимого Рауана Избасарова пять лет лишения свободы.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по громкому ДТП, которое произошло 23 сентября 2025 года по улице М. Маметовой. На дороге столкнулись Chevrolet Cobalt и Toyota Mark X. В аварии погибли две пассажирки Chevrolet, 41 и 32 лет. Как позже выяснилось, они оказались родными сёстрами. Жуткие кадры с места аварии моментально разлетелись по соцсетям.

На скамье подсудимых 50-летний Рауан Изабасаров, который работал в органах внутренних дел и вышел на пенсию по выслуге лет. В день трагедии он за рулем Chevrolet Cobalt ехал по улице Маметовой и собирался повернуть налево на улицу Кердери. Однако не учёл, что навстречу ему ехал Toyota Mark X, и не уступил ей дорогу, произошло столкновение.

Дело рассматривали присяжные заседатели. Приговором суда Избасаров был признан виновным по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также его лишили водительского удостоверения на этот же срок. Свой срок осужденный будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Осужденный должен будет выплатить родным погибших в общей сложности 15 миллионов тенге моральной компенсации.

Ранее гособвинитель просил назначить Избасарову наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также лишить его водительских прав на семь лет.

Напомним, что в салоне Chevrolet Cobalt, помимо подсудимого, находились родные сёстры Маржангуль и Акгулим Нургалиевы. В результате столкновения Маржангуль Нургалиева в тот же день скончалась в реанимации. Акгулим Нургалиева не приходя в сознание, умерла спустя семь суток. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти Маржангуль Нургалиевой стали множественные повреждения внутренних органов, переломы костей и кровоизлияние в мозг. Её сестра также получила тяжёлые черепно-мозговые травмы, включая кровоизлияние в мозг и открытую черепно-мозговую травму. У Акгулим Нургалиевой остались 15-летний сын и двухлетняя дочь. А младшая сестра Маржангуль 25 сентября должна была отпраздновать свадьбу.