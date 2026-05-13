Именно столько запросил прокурор для подсудимого Рауана Избасарова.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершился процесс по громкому ДТП, которое произошло 23 сентября 2025 года по улице М. Маметовой. На дороге столкнулись Chevrolet Cobalt и Toyota Mark X. В аварии погибли две пассажирки Chevrolet, 41 и 32 лет. Как позже выяснилось они оказались родными сёстрами. Жуткие кадры с места аварии моментально разлетелись по соцсетям.

На скамье подсудимых - 50-летний Рауан Изабасаров, водитель Chevrolet. Он является бывшим сотрудником полиции и находится на пенсии. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Дело рассматривают присяжные заседатели.

13 мая участники перешли к прениям сторон. Первым выступил прокурор Джубанов. Как следует из обвинительного акта, Избасаров таксовал. В день трагедии он за рулем Chevrolet Cobalt ехал по улице Маметовой и собирался повернуть налево на улицу Кердери. Однако он не учёл, что навстречу ему ехала Toyota Mark X, и не уступил ей дорогу, тем самым грубо нарушив ПДД. Произошло столкновение.

В салоне Chevrolet Cobalt, помимо подсудимого, находились родные сёстры Маржангуль и Акгулим Нургалиевы. В результате столкновения пассажирка Маржангуль Нургалиева в тот же день скончалась в реанимации. Вторая пассажирка, Акгулим Нургалиева, не приходя в сознание, умерла спустя семь суток. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти Маржангуль Нургалиевой стали множественные повреждения внутренних органов, переломы костей и кровоизлияние в мозг. Её сестра также получила тяжёлые черепно-мозговые травмы, включая кровоизлияние в мозг и открытую черепно-мозговую травму. У Акгулим Нургалиевой остались 15-летний сын и двухлетняя дочь. А младшая сестра Маржангуль 25 сентября должна была отпраздновать свадьбу.

- Волею судьбы именно вы, присяжные заседатели, будете выносит вердикт по этому делу. Ваше решение ждут родные погибших девушек и надеются на справедливый приговор. Избасаров признал свою вину, но пытается обелить себя, заявив, что водитель Toyota ехал на большой скорости. Он отнёсся легкомысленно к ПДД, хотя знал, что его действия могут повлечь необратимые последствия. Погибли два человека, жизнь целой семьи разделилась на "до" и "после", - зачитал прокурор.

В заключении своей речи Джубанов попросил присяжных признать Избасарова виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также лишить его водительских прав на семь лет.

Сестра погибших девушек Гулмаржан Нургалиева рассказала, что из-за одной ошибки их семья лишилась двух родных людей. По её словам, они до сих пор не могут поверить в то, что Маржангуль и Акгулим больше нет, и были вынуждены обратиться к психологу.

– Нашему отцу 75 лет, и до трагедии он сам ездил за рулем. Но после смерти сестёр он ослеп. Потерять сразу двоих родных людей - это непередаваемая боль. Они были так молоды. Мы просим самого строго наказания для виновника, чтобы для других это стало уроком. Если человек сел за руль, то он должен осознавать, что несет ответственность за тех, кого он везет, - сказала Гулмаржан Нургалиева, демонстрируя присяжным фотографии погибших девушек.

Адвокат потерпевших Манарбек Нажиев заявил, что доводы Избасарова о том, что водитель Toyota превысил скорость не нашли своего подтверждения. Машина ехала на допустимой скорости. Однако экспертиза не смогла показать реальную скорость машин, так как на месте аварии отсутствовали тормозные пути. Камеры видеонаблюдения показали, что Избасаров поворачивал на Кердери наискосок, а не там где положено.

Адвокат подсудимого в своей речи заявил, что трагедия нанесла обеим сторонам массу морального и материального вреда. Авария произошла непреднамеренно, а причиной ДТП стало превышение скорости водителем Toyota.

Сам подсудимый Рауан Избасаров выразил соболезнования семье погибших. По его словам, после случившегося его не покидает чувство тревоги и мучает совесть.