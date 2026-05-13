«Becoming Chinese» или «Стать китайцем», всемирный тренд, популяризированный зумерами западных стран еще в 2025 году стал вирусным в TikTok и других социальных сетях в этом году.

Чаще всего в нем участвовали иностранцы, относившиеся с восхищением к китайской культуре, стране и народу, а также адаптировавшие некоторые бытовые нормы и традиции. Издание The Times обратило внимание на сложившийся тренд и отметило, что это напоминает милые шутки или неявные цели для поддержания здоровья. В нашей статье мы разбираемся в феномене тренда «китайскости» и почему сейчас он покоряет западный мир.

Начиная с 2026 года на различных социальных платформах появилось множество видео, в которых американцы показывают приверженность к китайской культуре. К примеру, употребляют китайское пиво Цинтао, ходят со сложенными за спиной руками, едят традиционную рисовую кашу (zhou (粥), пользуются лекарствами традиционной китайской медицины и активно пьют горячую воду. Другой вариант этого тренда в социальных сетях связан с образом «китайской бэдди», обычно уверенной и стильной девушки, но очень прокачанной в китайском варианте. Ее особенность в здоровых привычках, таких как приготовление горячего супа, дарение дорогих фруктов в знак заботы, или заказ напитков с параметрами siu tim, siu bing (меньше сахара и меньше льда) или zou tim (без сахара). Всех авторов объединяет одно: будто они «становятся» китайцами или «обнаруживают», что на самом деле всегда были китайцами.

«Я - метиска, наполовину русская и наполовину китаянка. Во мне есть мощный внутренний стержень сильной и статной девушки из СНГ, но мое мышление и духовное состояние больше относится к китайскому, поэтому я понимаю почему ребятам нравится этот тренд. Однако для меня это намного глубже, чем эстетика, в первую очередь, это философия даосизма. Даосизм учит естественности во всем: во внешности, в отношениях, в выражении чувств. Здесь важно отказаться от искусственности, от наставления других людей, то есть человек должен находится в своем природном потоке и гармонии. Именно поэтому вместо искусственных напитков китайцы пьют простой кипяток и в этом тоже есть глубокий смысл. Китайцы не выбирают размахивать руками и тратить на это энергию, они выберут невербально их спрятать за спину и слушать свое тело. Становится китайцем для меня - это быть собой, чувствовать, что мне хочется и выражать мысли так, как я хочу, жить в гармонии с собой, а негатив - это искусственно созданное ощущение», - комментирует тренд Чжан Лина, студентка филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане.

Считается, что законодателем тренда Chinamaxxing или максимально жить по-китайски стал популярный американский стример и YouTube блогер IShowSpeed Дэррен Уоткинс. Он посетил Китай в марте 2025 года и был поражен стремительным технологическим развитием страны и культовыми достопримечательностями Поднебесной.

Другие пользователи отмечали высокий интерес к китайскому образу жизни через твиты «вы встретили меня в очень китайское время моей жизни», что является пародией на слова героя из фильма «Бойцовский клуб». Другая подпись в Instagram набрала более 160 тысяч лайков, гласившая «еще кто-нибудь чувствует себя все больше китайцем в последнее время?». Этот тренд подхватили и другие западные инфлюенсеры, блогеры и стендап-комики. В шутливой форме они начали пародировать ежедневные привычки китайцев, добавляя, что бояться или игнорировать их бессмысленно.

«Так почему же иностранцы хотят перенять этот стиль жизни и что в нем ценного? Я считаю, что мы сейчас живем в такое стремительное время, когда в мире происходит множество событий. Общество сейчас активно занимается критикой и навязыванием чего-либо. Поэтому, нам очень приятно смотреть на китайцев, которые чувствуют себя такими, какие они есть. Очевидно поэтому иностранцы хотят перенять этот образ жизни у китайцев. Они могут громко засмеяться, хотя в некоторых странах Азии в той же Корее и Японии запрещено это делать, а китайцы никогда не скрывают своих искренних эмоций. Ценность в том, что мы хотим делать то, что у нас в душе и жить свою жизнь, а не чужую», - говорит Лина.

Как отмечает BBC не только эти события способствовали росту позитивного образа Китая. Огромной популярностью в мире пользуются детские куклы Лабубу, напитки вроде Luckin Coffee и Mixue Ice Cream&Tea, стильные спортивные аутфиты бренда Adidas с национальной китайской айдентикой одежды танчжуан, серии коротких роликов о туристических китайских городах, таких как Чунцин.

«Китай сейчас одна из самых сильных стран, и с него реально можно брать пример. У них очень сильная дисциплина, особенно в учебе, и большая конкуренция - это мотивирует стараться и не расслабляться. В Китае много возможностей для развития, и при этом жизнь не такая дорогая, как в Европе. Качество товаров и производство тоже на высоком уровне, платье ципао (qipao) очень красиво и сочетается с современным стилем. Их успех во многом связан с трудолюбием и упорством людей. Ещё китайцы обычно очень вежливые и добрые, поэтому жить и общаться с ними очень комфортно. Я это заметила, когда мы были в деревне: там живут люди, которым за 80 лет, и они до сих пор занимаются традиционными делами и сохраняют старые обычаи. Меня поразило уважительное отношение к знаниям, преподавателям и старшим. Кроме того, мне очень нравится китайский язык. Несмотря на его сложность, процесс изучения оказался увлекательным и интересным, а погружение в языковую среду значительно ускоряет обучение», - поделилась Ильнара Уздембаева, студентка филиала Пекинского университета языка и культуры в Астане.

В то время как массовая культура активно поддерживает тренд «Стать китайцем», который все больше транслирует китайскую культуру, ценности, традиционный уклад жизни, некоторые авторы сочли его насмешливым и колебались во мнении между «признанием ценностей и культурной аппроприацией». По мнению критиков феномена, информационная волна носит в себе лишь поверхностные знания и тренд про «удобства», но не про настоящую жизнь носителей этого культурного кода. Эта тема уже заинтересовала исследователей по всему миру, которые изучают интеграцию между китайской культурой и не китайским миром.

«Я считаю, что этот феномен популярен не только на Западе, но и во всём мире. Во многом это связано с китайской традиционной медициной. В отличие от западной доказательной медицины, китайская медицина больше направлена на профилактику, то есть держать ноги в тепле, пить рисовый отвар, травы или горячую воду, чтобы избежать каких-то дисфункций желудка и поддерживать баланс организма. В целом, я считаю, что это связано с популяризацией здорового образа жизни во всем мире, через нутрициологов, хелс-коучей, фитнес, йогу. Вторая причина в том, что Китай стал технологичным и прогрессивным. Страна развивается со скоростью света и обогнала многие экономические и бизнес-глыбы, компании, на примере марок машин Мерседес и так далее. Китай не уступает ни в чем, ни в космосе, ни в медицине, ни в ИИ и это заслуживает большого интереса»,- сказала Асель Зейтенова, PhD в области международных отношений.

Тренд в соцсетях связывают с ростом позитивного восприятия КНР среди молодежи и рассматривают как проявление «мягкой силы». Некоторые эксперты считают его реакцией на разочарование внутренней политикой США и поиском альтернативной модели. Также отмечается влияние китайских технологий, таких как TikTok, на глобальную интернет-культуру и использование социальных платформ Китаем для улучшения своего имиджа.

«Мне кажется, китайская мягкая сила или «soft power» сейчас очень откликается в мире. Особенно в условиях нынешней геополитической ситуации. Не конфликтность и умение идти к своей цели мягко, постепенно тоже имеет место быть. Мне кажется, есть какое-то некое разочарование, наверное, у западной молодежи, связанное с политическими решениями. Может быть это способствовало тому, чтобы они обратили внимание на китайскую культуру, китайский образ жизни, китайских политиков, путь развития Китая в экономическом и политическом смысле», - заключила исследовательница.

Китайские власти положительно отреагировали на тренд, отметив рост интереса к повседневной жизни страны. Представитель МИД Линь Цзянь подчеркнул, что это отражает более глубокое понимание китайской культуры, выходящее за рамки традиционных символов. В то же время СМИ Китая активно поддерживают популярность тренда для продвижения китайского образа жизни за рубежом.

Айгерим КАЛИ




