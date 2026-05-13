Комитет национальной безопасности РК сообщил о завершении спецоперации по экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Задержания и транспортировка проводились совместно с компетентными органами иностранных государств.
Что известно о задержанных:
Сроки операции: Подозреваемых доставляли в страну двумя группами - 7 и 12 мая.
Обстоятельства: Четверо граждан республики долгое время находились за пределами Казахстана, пытаясь скрыться от правосудия.
Основание: Поимка стала результатом работы по ориентировкам, ранее разосланным КНБ.
В настоящий момент все доставленные лица переданы следственным органам. В отношении них проводятся процессуальные действия в рамках открытых уголовных дел.
- Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - отметили в КНБ.