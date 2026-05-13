Речь идет о системе фиксации скорости комплексов XSpotter и Ekin Patrol.

В редакцию "МГ" снова обратились водители, получившие штрафы за сомнительные нарушения. Ранее мы уже писали о подобных случаях. В 2025 году в Уральск и на трассах области установили 10 новых мобильных камер контроля скорости. Пять из них - системы Ekin Patrol, ещё пять - скрытые комплексы X-Spotter. Именно эти камеры начали фиксировать нереальные превышения скорости.

По словам водителей, в штрафах указывались странные данные. Например, мотоциклисту пришёл штраф за нарушение на автомобиле - у транспорта оказались похожие номера. Другому водителю выписали штраф за скорость 162 километра в час на трассе, хотя он ехал в колонне за фурой вместе с другими машинами.

Водители, не согласные с такими нарушениями, обращались с жалобами. После проверок штрафы отменяли, однако люди продолжают возмущаться работой систем.

По данным департамента полиции ЗКО, с начала работы камер - с 4 июля 2025 года - было отменено 492 штрафа из-за некорректной фиксации. Были случаи и неправильного распознавания номерных знаков. В полиции заявили, что после обновления системы подобных проблем больше не возникало.

Штрафы формируются автоматически и отправляются владельцам автомобилей.

- При поступлении жалоб от водителей на некорректную фиксацию нарушения проводится проверка совместно со специалистами фирмы-поставщика, по результатам которой ими предоставляется информация о корректности либо некорректности данного правонарушения. В случае выявления некорректной фиксации, по результатам проверки данное административное правонарушение подлежит прекращению в соответствии с КоАП Республики Казахстан, - сообщили в полиции.

Также в ведомстве отметили, что камеры работают автоматически, имеют все необходимые сертификаты и подключены к базе ЕРАП. По словам полиции, это должно защитить водителей от необоснованных штрафов.

Кто обслуживает камеры

Обслуживанием комплексов занимается "Алатау Смарт Технолоджи Казахстан" - компания-производитель оборудования.

В полиции сообщили, что компания не подтверждает массовый характер проблемы и считает случаи единичными. Информации о необходимости ремонта или модернизации оборудования от поставщика не поступало.

По словам полицейских, специалисты компании ежедневно проверяют работу комплексов. Погрешность измерения скорости составляет до ±1 км/ч, что соответствует международным стандартам.

Причинами ошибок могут быть:

неправильная установка оборудования,

сбои калибровки,

неверное направление радара,

внешние технические факторы.

В полиции также подчеркнули, что плотный поток машин не влияет на точность определения скорости. Радар фиксирует конкретный автомобиль по параметрам движения. Если номер машины повреждён, загрязнён или плохо читается, камера не может корректно определить символы. В таких случаях нарушение не фиксируется. Состояние дороги, по данным полиции, также почти не влияет на точность измерений. Погрешность системы составляет до 1%.

На установку пяти комплексов X-Spotter было потрачено 48,5 миллиона тенге, а на пять комплектов Ekin Patrol - 145 миллионов тенге. В полиции заявили, что существенной разницы в точности между системами нет, так как они используют одинаковый тип радара.

Как обжаловать штраф

Если водитель считает штраф ошибочным, он может подать жалобу в уполномоченный орган или в суд. Сделать это можно через портал e-Otinish в течение 10 суток со дня получения предписания.

Напомним, что после установки камер в 2025 году водители начали жаловаться на полученные штрафы за нереальные нарушения. Например, водителю "ГАЗели" выписали штраф за скорость 160 км/ч. Другой девушке пришёл штраф за 93 км/ч на "лежачем полицейском". Водитель ВАЗа получил штраф за 125 км/ч в черте города. На тот момент в полиции было отменено только 38 штрафов.