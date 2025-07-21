Всего с начала ввода мобильных систем контроля было выявлено 1 244 нарушения ПДД.

С 4 июля 2025 года в Уральске и на трассах области внедрили 10 новых мобильных камер для контроля за дорожным движением. Пять из них — это системы Ekin Patrol, похожие на «Кибер-Шерифы». Ещё пять — X-Spotter, предназначены для скрытого наблюдения. Четыре камеры установлены в полицейских машинах без опознавательных знаков и мигалок, одна — в городском автобусе. Эти камеры фиксируют превышение скорости, неправильную остановку и парковку, выезд на встречную полосу. Работают как в городе, так и за его пределами.

После установки камер водители начали жаловаться. Некоторые получили штрафы за нереальные нарушения. Например, водителю Газели выписали штраф за скорость 160 километров в час. Другой девушке пришёл штраф за 93 км/ч на «лежачем полицейском». Водитель ВАЗа получил штраф за 125 км/ч в черте города.

В департаменте полиции ЗКО на запрос редакции ответили, что к ним поступило 38 обращений водителей, которые не согласны с фиксацией системы X-Spotter. Все они рассматриваются в штатном режиме. По каждому из обращений направлен официальный запрос в обслуживающую организацию - ТОО «Алатау Смарт Технолоджи Казахстан».

— Перед началом эксплуатации каждая система Ekin X Spotter проходит калибровку и настройку на транспортном средстве. Согласно законодательства, ведение скрытого надзора за дорожным движением в рамках действующих нормативно-правовых актов не запрещено. Всего с начала ввода в эксплуатацию мобильных автоматических систем контроля было выявлено 1 244 нарушения ПДД. В результате проверки получены подтверждения о некорректной фиксации ряда нарушений, по которым предписания отменены. В общей сложности на основании проверок отменены 38 предписания, — сообщили в ДП ЗКО.

В ведомстве пояснили, что штраф могут отменить. Для этого необходимо подверждение, что система контроля сработала неправильно. Причины сбоя нужно уточнять у обслуживающей компании — она проверяет оборудование и устраняет проблемы, если они есть. Пока всё работает в обычном режиме, все нарушения продолжают проверять. Если водитель не согласен со штрафом, он может посмотреть видеозапись в отделе административной практики ДП ЗКО по адресу: ул. Гагарина, 2/5, кабинет №11.