За полгода на дорогах области погибло 36 человек, среди них пять детей.

Начальник управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков сообщил, что с начала 2025 года в области зарегистрировано 563 ДТП.

В этих авариях 849 человек получили травмы. 27 аварий унесли жизни 36 человек, в 12 из них автомобиль опрокинуло из-за несоблюдения скоростного режима, в 8 случаях произошло столкновение машин, в 7 — наезд на пешеходов. Среди погибших было пять детей, среди пострадавших — 226.

Чаще всего ДТП происходят в населенных пунктах, но на город приходится 75% от общего количества зарегистрированных аварий, это 151 наезд на пешехода, 235 столкновений, 21 падение пассажира, 14 наездов на велосипедистов, 7 наездов на строящее авто и 5 наездов на мопеды.

По анализам полиции наиболее аварийные участками считаются перекрестки и пешеходные переходы. Именно в этих местах максимальное количество конфликтных точек водителей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

— Основными причинами всех дорожно-транспортных происшествий является прежде всего, и я это подчеркиваю, невнимательность на дороге. Причем не только водителей, но и пешеходов, водителей мопедов и велосипедов. А причина такой массовой отвлечённости — это использование мобильных устройств связи: сотовые телефоны. Именно по этой причине водители отвлечены от дорожной ситуации и не своевременно реагируют на внезапные изменения дорожной обстановки. Что касается влияния состояния дорог на возникновение ДТП, то отмечу, что наблюдения и анализ показывают, и как бы это абсурдно не звучало, что там, где дорога хуже, там аварий меньше. Но в целом, конечно же влияет тот фактор, что у нас в области отсутствуют загородные дороги с разделительной полосой транспортных потоков встречного направления. Поэтому нужно сказать, если бы это существовало, то все лобовые столкновения, которые происходят в результате нарушений правил обгона, можно бы было избежать, — сказал начальник управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков.

Помимо патрульных машин на дорогах области работают дроны. С начала года с их помощью выявлено четыре выезда на встречную полосу и два нарушения правил обгона.

— Этот способ эффективный, есть положительное воздействие на водителей, не желающих соблюдать требование знаков и разметки. Однако водители зная о его применении полицией уже самодисциплинируются. По сути дрон — это обычное средство фиксации как и видеожетон, как сотовый телефон и так далее. Для фиксации нарушений требований разметки, знаков, нам не нужны сертифицированные приборы, которые мы используем при контроле скорости, — добавил Александр Плешаков.

На сегодняшний день в области функционирует 115 автоматических систем контроля дорожного движения: 6 АПК «Аркан», 76 «Призма», 20 «Кибер-Шериф», 10 «ZEREK-2», и три на «Интелектуальный перекресток».

4 июля в регионе ввели еще 10 мобильных автоматических систем, пять из них — «Екин Патруль», аналогичные «Кибер-Шерифам», и пять комплексов «Х-потер» — для ведения скрытого надзора. Четыре установлены в салонах служебных автомашин без цветографических схем и проблесковых маячков и один в салоне автобуса городского маршрута. Применяться системы будут как на загородных автодорогах, так и в городе. Они будут фиксировать в автоматическом режиме нарушения скоростного режима, остановки и стоянки, выезды на полосу встречного движения.