Но VIP-номера разрешили сохранять при переезде в другой регион, а также передавать родственникам.

Поправки в правила регистрации внесло МВД РК, передает Kolesa.kz. При этом норму, разрешающую реализовывать авто вместе с госномером, в документ пока не включили. В МВД РК редакции пояснили, что полицейские взяли тайм-аут для более тщательной проработки всех технических моментов, и нововведение, скорее всего, реализуют уже в 2026 году.

Нынешние же поправки вступят в силу 28 ноября 2025-го. С этой даты будет разрешена «регистрация транспортного средства с присвоением ранее выданного владельцу госномера повышенного спроса в случае несоответствия цифрового кода региона ГРНЗ повышенного спроса цифровому коду региона нового места жительства физического лица или юридического адреса юридического лица (филиала или представительства)». Иными словами, продав машину, к примеру, в Алматы и сохранив за собой «красивый» госномер, автовладелец сможет купить авто в Астане, и ему присвоят номерной знак с алматинским регионом 02.

Помимо этого, в правилах будет обозначено, что «доступ владельцев транспортных средств к перечню имеющихся в наличии ГРНЗ повышенного спроса организуется путём размещения соответствующей информации через ПЭП (портал электронного правительства) и объекты информатизации». То есть витрины с VIP-номерами из спецЦОНов в будущем исчезнут.

При снятии авто с учёта хранить сданные в спецЦОН госномера станут не 6 месяцев, как это делается сейчас, а 30 дней, и выдавать их в указанный срок без оплаты. По истечении 30 дней — изготавливать дубликат, за который, по всей видимости, придётся платить пошлину 2.8 МРП.

Зато бывшие в употреблении VIP-номера можно будет передавать не только наследникам, родителям, детям или супругам, с которыми состоишь в браке, как было ранее, но ещё и усыновителям (удочерителям), полнородным и неполнородным братьям и сёстрам, а также дедушкам, бабушкам и внукам. Для этого нужно будет написать соответствующее заявление и приложить документы, подтверждающие, например, родство.