Күн санап интернет алаяқтарына алданып, санын соғып қалған жандардың саны артып келеді. Онлайн адамның сеніміне кіріп, тапқан таянған қаражатын қалтасына басып, шотына аудартып жатқан қылмыскерлер алдап-арбаудың жаңа түрін ойлап табады. Тәртіп сақшылары «Сақ болыңыздар» деген қаншама үнпарақ пен кездесу ұйымдастырса да, алданып қалғандардың саны артып отыр.
2025 жылдың он айында өңірде 416 қылмыстық іс тіркелген. Өткен жылдың осы уағында 304 іс тіркеліпті. Биыл интернет алаяқтығы 112 фактіге артқан. Облыстық полиция департаментінің келтірген ақпарына сүйенсек, 2025 жылы батысқазақстандықтар 740 миллион теңгесін алаяқтарға санап берген. Ол ақшаның тек 131 миллион теңгесін қайтару мүмкін болыпты.
— Өндіріспен 120-дан астам интернет-алаяқтық қылмысы аяқталды. Қазіргі таңда өндірісіте алдағы айларда сотқа жолданатын ашылған 40 қылмыстық іс бар. Сондай-ақ осындай қылмыстардың алдын алу мақсатында «Кибернадзор» ақпараттық жүйесіне 2 576 құқыққа қайшы интернет-ресурстары бұғатталды,— деп хабарлады Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Интернет алаяқтары адамдарды түрлі жолмен арбайды. Десек те, көп жағдайда жылдам әрі тез баюдың жолдарын ұсынады. Тұрғындар қылмыскерлерге сеніп, ақшасын санап береді.
— 14 тамыз 2025 жылы жәбірленуші ұялы телефонын қолдану кезінде «Kazatomprom» компаниясының дивиденті атану арқылы пайда табасыз деген жарнама көріп, жарнамаға кіріп аты-жөнін және байланыс нөмірімі жазып қалдырған. Содан оған «WhatsApp» арқылы өзінің абоненттік нөміріне белгісіз адамдар қоңырау шалып Kazatomprom компаниясының дивиденті болуға өтініш қалдырдыңыз деп әрі қарай мән-жайды түсіндіріп, яғни жұмыс істеу тәртібі 50 000 теңгеге «Kazatomprom» сайтынан шот ашып, кейін әр түрлі соммада сайтқа қаражат құю арқылы тауар айналымға қаражат құясыз деген. Тауар айналымда жүрген қаражат өздігінен өсіп, кейін үстемақысымен бірге қаражатты алып пайда табасыз деп түсіндірген. Кейін жәбірленуші қолында ақшалай қаражаты болмағасын әр түрлі банктерден несие және бөліп төлеу арқылы ақшалай қаражатын алып, кейін алаяқтардың айтуы бойынша белгісіз есеп шоттарға жолдаған. Осылайша алаяқтардың іс-әрекетінен жәбірленушіге барлығы 5 159 940 теңге материалдық шығын келтіріліп отыр,— деп ақпарат таратты облыстық полиция департаменті.
Тәртіп сақшылары алаяқтарға сенбеуге, жеке деректерді ешкімге таратпауға кеңес береді.