В акимате Актюбинской области прокомментировали ситуацию с социальным хлебом в регионе.

Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, запасов социального хлеба в регионе достаточно, дефицита не ожидается. Хлебопекарные предприятия «Рамазан», «Атамекен» и «Наным» полностью обеспечивают рынок своей продукцией. Ежедневно в торговые точки поступает 34 тысячи буханок по фиксированной цене — 106 тенге.

Вместе с тем ТОО «Ақтөбе нан» временно приостановило выпечку социального хлеба из-за отсутствия муки первого сорта. Причиной стала задолженность предприятия перед АО «СПК «Актобе»» в рамках форвардного контракта. Сумма долга составляет 170 млн тенге — это средства, выделенные из государственного бюджета. На сегодняшний день завод отказывается погашать задолженность и предлагает ее списать.

В СПК заявили, что готовы уже завтра поставить муку первого сорта для возобновления производства. Однако для этого от «Ақтөбе нан» требуется гарантийное письмо.

— Вопрос о списании задолженности, озвученной руководством ТОО «Ақтөбе нан», реализован не будет. Во-первых, это бюджетные средства. Во-вторых, при возврате денег мы сможем закупить новую продукцию, — отметила руководитель отдела управления сельского хозяйства Снежанна Кулекенова.

Сейчас социальный формовой хлеб в регионе производят несколько предприятий. ТОО «Рамазан» выпускает 12 тысяч буханок в сутки, ТОО «Атамекен» — 12 тысяч, «Наным» — 6 тысяч. Объемы «Ақтөбе нан» временно перераспределены между другими заводами.

По информации ответственных структур, поставки в магазины осуществляются стабильно, ценовая ситуация остается без изменений. Оснований для беспокойства по обеспечению населения социальным хлебом нет.