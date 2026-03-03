Планируется построить линию электропередачи напряжением 500 кВ протяженностью более 600 километров.

В министерстве энергетики РК сообщили, что для надежной работы национальной электрической сети АО KEGOC реализуется несколько проектов, которые связаны с планами по запуску новых мощностей.

— Ключевым направлением является объединение энергосистемы Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Проект предусматривает соединение Западной зоны с основной частью ЕЭС по территории республики, что обеспечит энергетическую безопасность и независимость западных регионов, а также позволит эффективно использовать маневренную генерацию для компенсации дисбалансов мощности между северной и южной зонами, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, планируется строительство линии электропередачи напряжением 500 кВ длиной более 600 километров. Завершить проект хотят в декабре 2027 года.

В ведомстве добавили, что для укрепления электросети Южной зоны ЕЭС Казахстана реализуется проект по увеличению пропускной способности транзита «Север–Юг» на участке «Алматы – Жамбыл» на 440 МВт. Это поможет подключать новые газовые электростанции и объекты возобновляемой энергии (ВИЭ). В рамках проекта построят две линии 500 кВ общей протяжённостью 475 км. Завершить работы планируется в июне 2027 года.

Особое внимание уделяется надежному электроснабжению столицы. Для этого планируется построить новую цифровую подстанцию 500 кВ в Астане, что позволит обеспечить растущие потребности города и подключение новых потребителей.

Также планируется усилить транзитные возможности энергосистемы Казахстана. Проект линии постоянного тока «Север–Юг» увеличит пропускную способность до 2000 МВт, улучшит интеграцию объектов возобновляемой энергии и повысит устойчивость системы при росте нагрузки.

В Алматинской области и области Жетісу реализуется проект по развитию электросети. Он повысит надежность электроснабжения, будет способствовать развитию гидроэнергетики и ВИЭ. Между Алматинским и Жетысуским энергоузлами создадут энергетическое «кольцо» из воздушных линий 220 кВ протяженностью 400 км.

В будущем также планируется построить подстанцию 500 кВ в Караганде и линию 500 кВ «Караганда – Астана», а также реализовать проекты «Караганда – Жезказган – Кызылорда – Шымкент», усилить Западный энергоузел и построить линию постоянного тока «Запад–Юг».

До 2035 года планируется построить около 6 600 км новых линий электропередачи и реконструировать 10 500 км существующих линий. Все проекты направлены на объединение энергосистемы страны высоковольтными линиями. Это позволит сформировать целевую структуру национальной электрической сети, обеспечить энергетическую безопасность и создать основу для устойчивого экономического роста.