Кармические отношения — особый тип эмоциональных связей, которые, как считают астрологи, приходят в жизнь не просто так.

По мнению астрологов Lady Mail, кармические связи — это не обычные романы. Такие отношения часто наполнены сильным притяжением, драмой и уроками, которые остаются с нами надолго. Они глубже и интенсивнее обычных романов и нередко связаны с жизненными испытаниями или внутренними задачами, которые человеку предстоит пройти.

Некоторые знаки зодиака склонны вовлекаться в такие связи чаще других — не из-за «плохой кармы», а из-за своей эмоциональной глубины, стремления к преобразованию или потребности в сильных переживаниях.