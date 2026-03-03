По мнению астрологов Lady Mail, кармические связи — это не обычные романы. Такие отношения часто наполнены сильным притяжением, драмой и уроками, которые остаются с нами надолго. Они глубже и интенсивнее обычных романов и нередко связаны с жизненными испытаниями или внутренними задачами, которые человеку предстоит пройти.
Некоторые знаки зодиака склонны вовлекаться в такие связи чаще других — не из-за «плохой кармы», а из-за своей эмоциональной глубины, стремления к преобразованию или потребности в сильных переживаниях.
Скорпион — живёт глубиной эмоций и ищет трансформации. Его притягивает всё интенсивное, даже если это приносит боль. Такие отношения для него — способ внутреннего роста.
Рыбы часто становятся теми, кто хочет «спасти» партнёра. В кармических связях они учатся ставить границы и понимать, где помощь перерастает в самопожертвование.
Весы склонны идеализировать любовь и отношения, что может приводить к болезненным связям, из-за стремления к гармонии любой ценой.
Раки обладают сильной эмоциональной памятью и могут притягивать людей, с которыми уже были связи в прошлой жизни. Они учатся отпускать прошлое, чтобы двигаться вперёд.
Козероги часто принимают на себя ответственность за партнёра, что в кармических отношениях воспринимается как долг. Их урок — научиться различать любовь и чувство ответственности без жертв.