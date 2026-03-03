Казахстан выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Казахстан придерживается нейтральной позиции в военном конфликте на Ближнем Востоке и не поддерживает ни одну из сторон. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев.

По его словам, Казахстан традиционно следует принципу невмешательства во внутренние дела других государств.

– Поэтому в данном случае мы не занимаем ничью сторону. Ни сторону Ирана, ни сторону тех стран, которые были подвергнуты атаке. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы такого рода конфликтов, особенно военных, во-первых, не было. А если они возникают, то чтобы они разрешались за дипломатическим столом. Мы призываем и придерживаемся позиции, что такого рода конфликты должны решаться в соответствии с международным правом, в соответствии с уставом ООН. Всё это расписано в этих международных документах, договорах. Эта позиция остаётся неизменной, – подчеркнул Бакаев во время брифинга в правительстве.

Замминистра также отметил, что при необходимости Казахстан готов предоставить площадку для переговоров, однако на данный момент соответствующих обращений не поступало.