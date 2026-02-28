Иран ответил ракетными ударами.

Президент США Дональд Трамп 28 фераля заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана. Об этом он сообщил на видео, опубликованном в соцсети Truth Social.

Позже в СМИ сообщили, что Израиль и США атаковали территорию Ирана. Иран ответил ракетными ударами, под которые, по данным СМИ, попали шесть государств, в том числе ОАЭ и Катар.

Как сообщает The Wall Street Journal, США и Израиль заявили, что удар по Ирану — эта совместная операция, которая может привести к более масштабному региональному конфликту в одном из самых экономически значимых регионов мира.

— По словам источников, знакомых с ситуацией, они планируют наносить интенсивные удары в течение нескольких дней, — пишет издание.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил об израильском ударе и ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны: запрещены собрания, занятия в школах и работа в офисе.

Американские чиновники заявили об ожиданиях, что эта атака будет более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.

Иран ответил на удары и нанес несколько волн ракетных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне, пишет Синьхуа со ссылкой иранские государственные СМИ. Есть погибшие в Иране, Сирии, ОАЭ.

Казахстан запретил все полёты в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, сообщает КГА.

— Указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов, — говорится в сообщении.

В МИД РК сообщили, что в Иране находятся 96 граждан Казахстана. 18 из них – сотрудники дипломатических представительств, двое – студенты, 70 человек работают на заводе «Заркух». Шесть граждан Республики Казахстан находятся в Иране в частном порядке.

— Министерство и загранучреждения Казахстана находятся на постоянной связи с нашими гражданами. На настоящий момент информации о пострадавших среди граждан РК не поступало, – говорится в сообщении.

Все силовые ведомства в РК перевели на круглосуточный режим работы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учётом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране, сообщает Акорда.

По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа.

Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

Отметим, в связи с эскалацией обстановки на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел РК сообщает контактные номера экстренной связи и горячих линий и загранучреждений Республики Казахстан.

Министерство иностранных дел РК:

+7 7172 72 05 00 (Департамент консульской службы);

+7 (7172) 72 01 11 (дежурный дипломат).

Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp).

Генеральное консульство РК в Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp).

Консульство РК в Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp).

Посольство РК в Иордании:

+962777688885.

Посольство РК в ОАЭ:

+971 50 508 5226;

+971 2 449 8778.

Генеральное консульство РК в Дубае:

+971 50 570 1978.

Посольство РК в Саудовской Аравии:

+966 55 663 0177.

Посольство РК в Катаре:

+97450649955, +97451000733.

Посольство РК в Кувейте:

+965 6704 2545.

Посольство РК в Ливане:

+9614713467, +9614713447.

Генеральное консульство РК в Бахрейне:

+97333480890.

Посольство Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный),

+972 54 878 4608 (мобильный, WhatsApp),

+972 53 272 1815 (мобильный, WhatsApp),

+7 7017314177 (WhatsApp).

Напомним, в июне 2025 года между Израилем и Ираном произошла 12-дневная воздушная война, после чего США и Израиль неоднократно предупреждали о том, что нанесут новый удар, если Иран продолжит реализацию своих ядерных и баллистических программ.