Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента госдоходов Ермек Алгазиев на брифинге в РСК.

По словам спикера, в прошлом году в государственный бюджет обеспечены налоговые поступления в размере 562,7 млрд тенге. Это на 5,2% или 28,1 млрд тенге больше, чем в 2024 году.

План по местному бюджету выполнен на 101%, поступило 217,9 млрд тенге. Эти средства направлены на финансирование школ, детских садов, медицинских организаций, ремонт дорог и коммунальной инфраструктуры.

По его словам, в структуре поступлений сохранён баланс. Из нефтяного сектора поступило 252,2 млрд тенге, при этом 55,2% общего объёма доходов приходится на несырьевой сектор. В этом направлении собрано 310,5 млрд тенге.

В результате мер по администрированию дополнительно взыскано 16,1 млрд тенге в бюджет. В рамках борьбы с теневым оборотом изъята незаконная продукция и усилен контроль.