15 января 2026 года состоялась премьера второго сезона казахстанского сериала «Мошенники». Проект продолжил рассказывать зрителям о реальных историях обмана и показывать, как устроены распространённые методы финансового мошенничества.

В центре сюжета хладнокровный и харизматичный Дамир, виртуозно выстраивающий сложные мошеннические схемы. Во втором сезоне его история выходит за пределы Казахстана: действие начинается в Турции, где герой организует масштабную аферу с продажей турецкой недвижимости жителям стран СНГ. Завершив дела за границей, Дамир возвращается на родину и вновь собирает команду. В нее входят как знакомые по первому сезону персонажи, так и новые герои.

В новых сериях акцент сделан на современных схемах мошенничества, с которыми всё чаще сталкиваются люди в повседневной жизни. Среди них цифровые аферы, онлайн-преступления и схемы с использованием искусственного интеллекта. Создатели проекта сознательно показывают мошенничество «изнутри», глазами самих преступников, раскрывая механику обмана и его последствия.

Второй сезон сериала создан компаниями Salem Entertainment, START и BAS Production. Режиссёром проекта вновь выступил Олжас Нурбай, сохранивший напряжённый ритм повествования и визуальную динамику, знакомые зрителям по первому сезону.

По словам авторов, проект по-прежнему остаётся не только развлекательным, но и социально значимым. Каждая история в сериале самостоятельна, а её финал непредсказуем. Зрителю последовательно показывают, как устроен «внутренний механизм» преступной деятельности. От перекупки автомобилей до интернет-фишинга и цифровых махинаций.

Идейным вдохновителем проекта, генеральным продюсером и исполнителем главной роли стал казахстанский актёр Рустем Омаров:

«При подготовке второго сезона мы понимали, что опускать заданную планку нельзя. Продолжение получилось более масштабным - и географически, и по количеству реальных кейсов мошенничества. В этом сезоне зрителей ждет развязка одной из самых интригующих сюжетных линий, связанной с персонажем Фаризы, а также появление новых героев, которые, уверен, найдут отклик у аудитории».

Второй сезон «Мошенников» не завершает историю Дамира. Напротив, он подводит зрителя к следующему этапу развития проекта - одноименному полнометражному фильму, который выйдет в кинотеатральный прокат весной 2026 года.

Премьера второго сезона сериала «Мошенники» состоялась 15 января 2026 года. Первые четыре серии доступны в жүрекке жақын онлайн-кинотеатре Unico Play.