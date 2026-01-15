В музее железнодорожного транспорта рассказали о первых станциях, уникальном мосте и людях, стоявших у истоков железной дороги.

Официальным годом основания железных дорог в Казахстане считается 1904-й — именно тогда было открыто движение по первой трансказахстанской магистрали широкой колеи. Однако первая железная дорога на территории современного Казахстана появилась раньше. Это была узкоколейка, построенная 25 октября 1894 года. Её первыми строителями стали жители Уральска.

Редакция «Моего города» побывала в музее железнодорожного транспорта. О том, как создавалась первая железная дорога и строился первый вокзал, рассказал заведующий музеем на общественных началах Михаил Надточий.

Идея, к которой шли десятилетиями

До появления железной дороги Уральск поддерживал торговые связи с Самарой, Бузулуком и Балаковом. Основным был Самарский тракт. По нему в город ввозили почти все товары, а обратно отправляли пшеницу, рыбу, кожу, сало, шерсть, солодковый корень и другую продукцию. В хорошую погоду путь занимал 5–6 дней. Зимой же из-за буранов и морозов доставка могла растянуться до 20 дней. Верблюжьи и караванные перевозки постепенно стали тормозить развитие экономики региона.

Необходимость строительства железной дороги осознавали давно. Ещё в 1865 году администрация Уральской области обратилась к царю с предложением соединить Уральск с Самарой или Саратовом. К этому вопросу возвращались в 1884 и 1886 годах. А в 1874 году рассматривались даже проекты конной железной дороги.

В 1890 году военный губернатор области генерал-лейтенант Шипов предложил два варианта строительства — до Бузулука или до Саратова без моста через Волгу. Был выбран второй вариант, и в том же году началось строительство. Работами руководил инженер Ершов. Все они выполнялись вручную — тачками, носилками, конными повозками. Строили дорогу крестьяне из близлежащих сёл, жили в землянках и шалашах.

Поезда, паромы и уникальный мост

Линия Покровская Слобода — Уральск была открыта в 1894 году. Она стала частью Рязано-Уральской железной дороги и имела протяжённость 369 километров. Это было продолжение маршрута Москва — Рязань — Саратов. На первых порах на линии действовало всего шесть станций: Семиглавый Мар, Шипово (ныне Таскала), Перемётная, Деркул, Ростошская и Уральск. Все они считаются старейшими железнодорожными станциями Казахстана.

— С появлением железной дороги экономика Уральска начала стремительно расти. Если в 1893 году в городе было всего 22 торговых заведения, то к 1898 году их стало уже 69. Промышленный оборот увеличился на 120%. Перевозить груз поездом было в разы дешевле и сокращало время в пути. Из Уральска вывозили скот, мясо, сало, кожу, шерсть, рыбу и сено — в Москву, Санкт-Петербург, Тамбов, Тулу, Орёл. В город завозили нефть, керосин, мануфактуру, чай, сельхозтехнику и металлические изделия, одежду, стройматериалы. Поначалу поезда останавливались на правом берегу перед рекой Чаган — моста тогда ещё не было. Поезд ходил три раза в неделю: один пассажирский и два грузовых. Пассажиров и грузы переправляли через реку на паромах или по льду зимой, — рассказал Михаил Надточий.

Позже был построен деревянный мост, и поезда стали доходить до станции Уральск. Параллельно возводили чугунный железнодорожный мост через Чаган длиной 109,2 метра. Его вручную строил мастер Котельников вместе с двумя сыновьями на протяжении десяти лет. Этот мост уникален: он собран без сварки, только на заклёпках, по той же технологии, что и Эйфелева башня. Механические прессы и машины при строительстве не использовались. Сегодня таких мостов в мире остались единицы.

Судьба старого вокзала

Михаил Надточий рассказал, что изначально вокзал планировали построить на пересечении нынешних проспектов Абая и Назарбаева. Но казаки не уступили землю, и здание возвели севернее — спустя два года после открытия железной дороги.

— Одноэтажный вокзал с элементами среднеазиатского стиля стал визитной карточкой города. В 1970-е годы партийное руководства убедили министра снести вокзал, якобы здание было уже аварийное. Сначала его хотели снести локомотивом. За оконные проемы закрепили стальные трассы и думали, что локомотивная тяга разрушит здание. Но нет, паровоз сошел с рельс и завалился на бок. В итоге здание пришлось взрывать. В фундаменте сделали отверстия и положили взрывчатку, — рассказывает заведующий музея.

Новый вокзал ввели в эксплуатацию в 1984 году. По словам Михаила Надточия, он сильно отличался по стилю и напоминал вокзалы Сочи. В 2025 году началась его реконструкция, и теперь здание вновь приобретает азиатские архитектурные черты.

Также на станции Уральск появилось паровозное депо на шесть стойл с тремя канавами для ремонта. В год со станции отправлялось около 25 тысяч пассажиров и более трех миллионов пудов грузов.

Сейчас реконструкция железнодорожного вокзала завершена на 80%. Ведутся работы по внутренней отделке, прокладываются слаботочные сети и окрашиваются стены. В планах реконструкции — полное внешнее и внутреннее обновление здания. Внутренние помещения станут более удобными, функциональными и безопасными. Архитектурный облик вокзала привели в соответствие с современными стандартами.

Ранее мы писали о том, что в этом году правительство рассмотрело вопрос капитального ремонта железнодорожного вокзала Уральска. Также капитально отремонтируют вокзал на станции Казахстан, который расположен в Аксае.

Здание построили в далеком 1937 году. Его общая площадь — 776 квадратных метров. Пропускная способность — 50 пассажиров в сутки. Капремонт в последний раз проводился в 2014 году. Ему также подлежат вокзалы на станции Шынгырлау в одноименном районе и Семиглавый мар в Таскалинском районе