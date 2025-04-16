Капитальный ремонт вокзала начался в Уральске

Здание построили в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 квадратных метров, а пропускная способность — до 900 пассажиров в сутки.

По данным пресс-службы акима Уральска, в городе стартовал капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Здание построили в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 квадратных метров, а пропускная способность — до 900 пассажиров в сутки.

В планах реконструкции — полное внешнее и внутреннее обновление здания. Внутренние помещения станут более удобными, функциональными и безопасными. Архитектурный облик вокзала планируют привести в соответствие с современными стандартами.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев подчеркнул, что модернизация вокзала в Уральске улучшит условия для пассажиров и станет значимым вкладом в развитие транспортной инфраструктуры региона.

Ранее мы писали о том, что в этом году правительство рассмотрело вопрос капитального ремонта железнодорожного вокзала Уральска. Также капитально отремонтируют вокзал на станции Казахстан, который расположен в Аксае.

Здание построили в далеком 1937 году. Его общая площадь — 776 квадратных метров. Пропускная способность — 50 пассажиров в сутки. Капремонт в последний раз проводился в 2014 году. Ему также подлежат вокзалы на станции Шынгырлау в одноименном районе и Семиглавый мар в Таскалинском районе.