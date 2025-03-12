Железнодорожный вокзал капитально отремонтируют в Уральске

Состояние здания железнодорожного вокзала Уральска вызывает массу нареканий со стороны жителей и гостей города. В последний раз здание капитально ремонтировалось в 2012 году. Само здание было построено в 1983 году. Общая площадь объекта составляет 5716 квадратных метров. Пропускная способность - 900 пассажиров в сутки.

Как сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев, в этом году правительство рассмотрело вопрос капитального ремонта железнодорожного вокзала Уральска. Вместе с тем капитально отремонтируют вокзал на станции Казахстан, который расположен в Аксае. Здание построили в далеком 1937 году, общая площадь составляет 776 квадратных метров. Пропускная способность - 50 пассажиров в сутки. Капремонт в последний раз проводился в 2014 году.

Капитальному ремонту также подлежат вокзалы на станции Шынгырлау в одноименном районе и Семиглавый мар в Таскалинском районе.

– Вокзалы очень важны для нас, их состояние тоже. Жители и гости города не должны ощущать дискомфорт, - отметил Нариман Турегалиев.

Напомним, в 2024 году говорилось, что необходимая сумма на капитальный ремонт железнодорожного вокзала составляет 1,7 миллиарда тенге, на ремонт станции Казахстан потребуются 722 миллиона тенге.