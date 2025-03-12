Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Железнодорожный вокзал капитально отремонтируют в Уральске

Всего ремонту подлежат четыре вокзала области.
Арайлым Усербаева
Железнодорожный вокзал капитально отремонтируют в Уральске

Состояние здания железнодорожного вокзала Уральска вызывает массу нареканий со стороны жителей и гостей города. В последний раз здание капитально ремонтировалось в 2012 году. Само здание было построено в 1983 году. Общая площадь объекта составляет 5716 квадратных метров. Пропускная способность - 900 пассажиров в сутки.

Как сообщил аким ЗКО Нариман Турегалиев, в этом году правительство рассмотрело вопрос капитального ремонта железнодорожного вокзала Уральска. Вместе с тем капитально отремонтируют вокзал на станции Казахстан, который расположен в Аксае. Здание построили в далеком 1937 году, общая площадь составляет 776 квадратных метров. Пропускная способность - 50 пассажиров в сутки. Капремонт в последний раз проводился в 2014 году. 

Главный баннер

Капитальному ремонту также подлежат вокзалы на станции Шынгырлау в одноименном районе и Семиглавый мар в Таскалинском районе. 

– Вокзалы очень важны для нас, их состояние тоже. Жители и гости города не должны ощущать дискомфорт, - отметил Нариман Турегалиев. 

Напомним, в 2024 году говорилось, что необходимая сумма на капитальный ремонт железнодорожного вокзала составляет 1,7 миллиарда тенге, на ремонт станции Казахстан потребуются 722 миллиона тенге.

вокзал капремонт

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article