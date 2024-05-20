По данным руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Бауыржана Айтмагамбетова, через нашу область проходят следующие железнодорожные маршруты:

Международный поезд «Алматы-Саратов»;

Межобластные поезда» «Уральск - Астана», «Уральск - Алматы», «Уральск - Мангышлак»;

Межрайонные сообщения «Уральск-Семиглавый Мар» и «Уральск-Шынгырлау».

Субсидирование выделяется для социально значимых маршрутов «Уральск- Семиглавый Мар» и «Уральск-Шынгырау». Так, в 2022 году выделили 199,6 миллиона тенге, в 2023 года - 218 миллионов тенге. В прошлом году перевезено более 67 тысяч пассажиров. В этом году на субсидирование этих маршрутов выделили 209 миллионов тенге.

Стоит отметить, что проведено техническое обследование вокзалов Уральска и станции Казахстан. Специалисты составили дефектный акт, по итогам которого необходимая сумма на капитальный ремонт железнодорожного вокзала составила 1,7 миллиарда тенге, на ремонт станции Казахстан - 722 миллиона тенге.

– В настоящее время завершены работы по разработке проектно-сметной документации, - отметил Бауыржан Айтмагамбетов.

Между тем, в последний раз вокзал Уральска капитально ремонтировали в 2012 году. Само здание было построено в 1983 году. Общая площадь объекта составляет 5716 квадратных метров. Пропускная способность - 900 пассажиров в сутки.

Что касается станции Казахстан, то она расположено в Аксае. Здание построили в далеком 1937 году, общая площадь составляет 776 квадратных метров. Пропускная способность - 50 пассажиров в сутки. Капремонт в последний раз проводился в 2014 году.

По словам Айтмагамбетова, проекты будут реализованы компанией АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».