В области активно ведут подготовку к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе акимата ЗКО. Глава региона Нариман Турегалиев встретился со специалистами, чтобы обсудить ход работ. Он подчеркнул, что по поручению главы государства все объекты в регионе должны быть своевременно подготовлены к отопительному сезону.

Аким области посмотрел, как идет реконструкция зданий 2-й и 3-й канализационных насосных станций, ремонт 5-й тепломагистрали и текущий ремонт водопровода на улице Дауымова.

— В этом году в регионе будут запущены крупные проекты в коммунальной сфере. Будут модернизированы все канализационные насосные станции 1974 года постройки, обеспечивающие около 150 тысяч жителей города, дополнительно будет начато строительство 18-й КНС, которая будет обслуживать ещё 150 тысяч жителей, которые проживают в микрорайонах Жана Орда и Старый аэропорт, а так же в районах Строитель, Кадыр Мырза Али. Кроме того, ремонтируются вспомогательные электростанции в микрорайоне Акжайык и Северо-восток, 5-я тепломагистраль с охватом 70 тысяч человек по ремонтно-производственной базе и тепловым сетям в поселке Зачаганск для ускорения работы электрораспределительной компании, — сказал глава региона.

Нариман Турегалиев рассказал, что в прошлом году они договорились с японской компанией «Хитачи» о ремонте газотурбинной установки на теплоэлектроцентрали в Уральске. И в июне этого года из Японии приедут квалифицированные специалисты, чтобы провести эти работы.

Аким поручил всем руководителям отраслей и акимам районов и городов строго контролировать, чтобы работы по подготовке социальных объектов к отопительному сезону заканчивались вовремя и чтобы строительство объектов выполнялось качественно. Акимам Уральска и Бурлинского района поручили работать вместе с ОСИ, чтобы подготовить многоэтажки к отопительному сезону.

Фото пресс-службы акимата ЗКО

Фотографии пресс-службы акимата ЗКО.