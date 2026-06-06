Суд уже вынес обвинительный приговор, и он вступил в законную силу.

В Актобе завершили расследование одного из крупнейших уголовных дел последних лет - о хищении денег предприятия в особо крупном размере. Суд уже вынес обвинительный приговор, и он вступил в законную силу.

Уголовное дело возбудили после обращения одной из крупных нефтяных компаний региона. Следствие установило, что группа лиц организовала схему незаконного вывода денег предприятия. Общий ущерб превысил 6,3 миллиарда тенге.

Расследованием занималась старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции Актюбинской области Айгуль Акилова. За её плечами более 20 лет службы и большой опыт расследования сложных экономических преступлений.

Материалы дела заняли 102 тома. В ходе следствия удалось установить всех участников схемы и собрать доказательства их причастности. По данным полиции, к незаконному выводу средств были причастны сотрудники нефтяной компании, отвечавшие за финансовое направление. Для реализации схемы они использовали юридических и физических лиц.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба, следствие арестовало более 30 объектов имущества общей стоимостью около 2,5 миллиарда тенге. Под арест попали коммерческая и жилая недвижимость, автомобили и банковские счета.

После завершения дела коллектив нефтяной компании направил письмо министру внутренних дел Казахстана, поблагодарив следователя за проделанную работу.