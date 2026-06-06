На берегу реки Илек в Актобе прошла экологическая акция «Мөлдір бұлақ», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

Более ста участников собрались на прибрежной территории за рестораном «Юрта», чтобы очистить берег от бытового мусора. Эта зона, расположенная напротив городского коммунального пляжа, пользуется популярностью у рыбаков и отдыхающих. Однако после пикников и отдыха здесь нередко остаются отходы, которые приходится убирать волонтерам.

По словам главного специалиста областного управления по вопросам молодежной политики Нурлыбека Мусина, акция стала частью республиканской программы «Таза қала» и проводится при участии молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел».

— В области продолжается 22-й сезон «Жасыл ел». Помимо основной работы, бойцы активно участвуют в экологических инициативах. Проект «Мөлдір бұлақ» направлен не только на уборку территорий, но и на формирование бережного отношения к природе у молодежи, — отметил он.

Для многих участников работа в отрядах становится первым трудовым опытом. Ученик 10 класса Каратогайской средней школы Мартукского района Тимур Есим рассказал, что считает участие в акции полезным и важным делом.

— Мы не просто работаем, а делаем наш край чище. Мусора скапливается много, поэтому такие мероприятия действительно нужны, — поделился школьник.

Как рассказала командир отряда «Лесхоз» Дильназ Есетова, в рамках программы «Таза Қазақстан» молодежь уже провела более 200 экологических и социальных акций. Лучших участников сезона осенью поощрят поездкой в Астану.

В свою очередь заместитель председателя студенческого строительного отряда «Атамекен» молодежного крыла «Жасыл ел» Артур Азиев отметил, что в этом году уборка проводится сразу на нескольких участках побережья Илека.

— Экологическая культура постепенно растет. В местах, где ранее проводились уборки, мусора становится заметно меньше. Люди начинают более ответственно относиться к окружающей среде, — сказал он.

Организаторы надеются, что отдыхающие будут чаще убирать за собой и вывозить отходы после отдыха на природе. В перспективе на очищенных территориях планируется создание благоустроенных зон отдыха для горожан.

В текущем году в Актюбинской области планируется трудоустроить около 3,2 тысячи молодых людей в отряды «Жасыл ел». До сентября в проекте будут задействованы школьники и студенты, затем к работе привлекут безработную молодежь. Размер заработной платы составляет от 140 тысяч тенге.