В большинстве областей сохраняется вероятность осадков.

Как сообщают синоптики, в воскресенье, 7 июня, в Западно-Казахстанской области ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможен дождь с грозой. Температура ночью +11°C, днём - до +21°C.

В Атырауской области в воскресенье ожидается малооблачная погода. При этом днём возможны осадки. Температура ночью +17°C, днём - до +25°C.

В Мангистауской области в воскресенье будет солнечно. Осадков не ожидается. Температура ночью +18°C, днём - до +25°C.

В Актюбинской области будет пасмурно, а днём и вечером пройдут дожди. Температура ночью +12°C, днём - до +22°C.