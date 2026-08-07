Жара сохранится на западе Казахстана 8 августа

В некоторых областях температура воздуха превысит отметку в 40 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", 8 августа в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +38 градусов, ночью +20.

В Актюбинской области малооблачная погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +38 градусов, ночью +20.

Днем в Атырауской области ожидается жара до 40 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов.

До +42 градусов прогнозируют синоптики днем в Мангыстауской области. В регионе также ожидается порывистый ветер.

