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Социум

Жара сохранится на западе Казахстана 8 августа

В некоторых областях температура воздуха превысит отметку в 40 градусов.
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Жара сохранится на западе Казахстана 8 августа
Фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", 8 августа в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. Днем температура воздуха составит +38 градусов, ночью +20.

В Актюбинской области малооблачная погода без осадков, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +38 градусов, ночью +20. 

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Днем в Атырауской области ожидается жара до 40 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +25 градусов. 

До +42 градусов прогнозируют синоптики днем в Мангыстауской области. В регионе также ожидается порывистый ветер. 
 

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