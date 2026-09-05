Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Спорт

Оралда дзюдо бапкерлері әлемдік деңгейдегі шеберлерден тәлім алды

Облыс орталығында дзюдо бапкерлеріне арналған республикалық семинар өтті.
Ажар Хамитова
Оралда дзюдо бапкерлері әлемдік деңгейдегі шеберлерден тәлім алды
БҚО дене шынықтыру және спорт басқармасының фотосы

Орал қаласында отандық дзюдоның әлеуетін арттыруға бағытталған ауқымды республикалық семинар өтті. Үш күнге созылатын бұл басқосуға еліміздің түкпір-түкпірінен келген тәжірибелі жаттықтырушылар қатысты деп Батыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз қызметі хабарлады.

Шараның басты ерекшелігі — халықаралық деңгейде мойындалған матыр мамандардың қатысуында. Жан Пьер, Седрик Тайманс және Батраз Кайтмазов сынды шетелдік эксперттер қазақстандық әріптестерімен өз тәжірибесін бөлісуде. Бапкерлер мұнда тек теория тыңдап қоймай, татами басында практикалық сабақтар өтті.

Главный баннер

Тәлімгерлер заманауи жаттығу әдістемелерін меңгеріп, спортшыларды жарыстарға дайындаудың тиімді жолдарын үйренді. Бұл өзгерістер болашақта өңірлік спорт мектептеріндегі шәкірттердің деңгейін жаңа сатыға көтеруге тікелей әсер етпек.

Аталмыш іс-шара Қазақстан Туризм және спорт министрлігінің қолдауымен, сондай-ақ республикалық және облыстық дзюдо федерацияларының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Үш күндік қарқынды оқу курсы төртінші қыркүйек күні өз жұмысын аяқтады.

 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article