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Социум

«Сниму порчу за деньги»: МВД обратилось к казахстанцам из-за гадалок и ясновидящих

Аферисты активно используют соцсети и мессенджеры для запугивания людей.
Варвара Тыщенко
«Сниму порчу за деньги»: МВД обратилось к казахстанцам из-за гадалок и ясновидящих
Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан проявить бдительность и рассказало о новой волне мошенничества, связанной с псевдоцелителями и гадалками, сообщает пресс-служба МВД. Аферисты активно используют соцсети и мессенджеры для запугивания людей.

Злоумышленники находят жертв в интернете и навязывают мысль о смертельной опасности или тяжелых проблемах у детей, выманивая крупные суммы под предлогом проведения магических обрядов.

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- В Сети участились случаи, когда мошенники, представляясь "целителями", "ясновидящими" или "гадалкам", сообщают гражданам, что "на их ребенка навели сильную порчу", и предлагают за деньги "исцелить его и снять порчу". Мошенники используют страх людей и их тревогу за близких. Как правило, они связываются с гражданами через социальные сети и мессенджеры, рассказывают о различных "признаках" и убеждают, что ситуация серьезная. После этого под предлогом "проведения лечения", "снятия порчи" или "покупки необходимых предметов" просят перевести деньги, - объяснили в ведомстве.

Как защитить себя и близких

В полиции подчеркнули, что любые требования денег под видом снятия сглаза, порчи или колдовства - это стопроцентный признак обмана. Правоохранительные органы рекомендуют соблюдать простые правила безопасности:

  • ни в коем случае не доверять обещаниям неизвестных в интернете "избавить от порчи" или "вылечить";
  • не переводить деньги на счета незнакомых людей;
  • никому не передавать личные данные, реквизиты банковских карт и приходящие в SMS коды;
  • не поддаваться панике и сохранять критическое мышление;
  • обязательно сохранять всю переписку с "целителями" и квитанции о денежных перевозах, если вы уже столкнулись с мошенниками.
     

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