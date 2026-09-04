«Сниму порчу за деньги»: МВД обратилось к казахстанцам из-за гадалок и ясновидящих

Министерство внутренних дел Казахстана призвало граждан проявить бдительность и рассказало о новой волне мошенничества, связанной с псевдоцелителями и гадалками, сообщает пресс-служба МВД. Аферисты активно используют соцсети и мессенджеры для запугивания людей.

Злоумышленники находят жертв в интернете и навязывают мысль о смертельной опасности или тяжелых проблемах у детей, выманивая крупные суммы под предлогом проведения магических обрядов.

- В Сети участились случаи, когда мошенники, представляясь "целителями", "ясновидящими" или "гадалкам", сообщают гражданам, что "на их ребенка навели сильную порчу", и предлагают за деньги "исцелить его и снять порчу". Мошенники используют страх людей и их тревогу за близких. Как правило, они связываются с гражданами через социальные сети и мессенджеры, рассказывают о различных "признаках" и убеждают, что ситуация серьезная. После этого под предлогом "проведения лечения", "снятия порчи" или "покупки необходимых предметов" просят перевести деньги, - объяснили в ведомстве.

Как защитить себя и близких

В полиции подчеркнули, что любые требования денег под видом снятия сглаза, порчи или колдовства - это стопроцентный признак обмана. Правоохранительные органы рекомендуют соблюдать простые правила безопасности: