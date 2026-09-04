KazHackStan 2026: главная киберконференция региона объединит хакеров, бизнес, государство и общество

29–30 сентября 2026 года, г.Астана, комплекс «Дворец Независимости»

Тема года - Cyber Resilience («Киберустойчивость»).

29–30 сентября в Астане во Дворце независимости пройдет международная конференция

по кибербезопасности KazHackStan 2026 — крупнейшая профессиональная площадка в

Центральной Азии, объединяющая государство, бизнес, технологические компании,

международных экспертов и хакерское сообщество.

Главная тема этого года - Cyber Resilience. Сегодня недостаточно только предотвращать

кибератаки: государственные системы, компании и цифровые сервисы должны быть

способны своевременно выявлять угрозы, реагировать на инциденты, восстанавливать

работу и продолжать функционировать даже после серьезной атаки.

При этом кибербезопасность касается уже не только специалистов. Интернетмошенничество, утечки персональных данных, фишинг, дипфейки и другие цифровые

угрозы ежедневно затрагивают граждан. Поэтому KazHackStan 2026 объединит

профессиональную повестку с вопросами безопасности общества в цифровой среде.

День 1 - GOVERNMENT & BUSINESS DAY

Первый день будет посвящен киберустойчивости государства, бизнеса, критической

инфраструктуры и безопасности граждан.

Ключевые темы:

• защита граждан от интернет-мошенничества, финансовых пирамид и социальной

инженерии;

• утечки и защита персональных данных;

• фейки, дипфейки и информационные манипуляции;

• практические кейсы противодействия киберпреступности

• защита критически важной инфраструктуры;

• управление киберрисками и ответственность руководителей;

• взаимодействие государства, бизнеса и специалистов по информационной

безопасности;

• новые угрозы, связанные с искусственным интеллектом, облачными технологиями

и цифровой трансформацией.

День 2 - SECURE DEVELOPMENT & HACK DAY

Второй день объединит безопасную разработку, техническую кибербезопасность и

практический хакинг.

Направление Secure Development:

• AppSec и DevSecOps;

• безопасность на всех этапах разработки;

• защита облачной инфраструктуры;

• поиск и устранение уязвимостей;

• использование искусственного интеллекта в разработке и новые риски.

Направление Hack:

• технические доклады ведущих казахстанских и международных экспертов;

• живые демонстрации атак и методов защиты;

• разборы реальных уязвимостей и киберинцидентов;

• финал Национального отбора на ICO 2027: очный этап отбора школьников в

сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по

кибербезопасности в Италии (соревнование в формате Jeopardy CTF);

• финал CyberKumbez - масштабного соревнования по практической

кибербезопасности.

На площадке также будет работать выставочная зона, где казахстанские и международные

компании представят продукты и технологии в сфере кибербезопасности.

KazHackStan объединит представителей государственных органов, финансового сектора,

крупного, среднего и малого бизнеса, IT-компаний, разработчиков, исследователей,

специалистов по информационной безопасности и хакерского сообщества.

Главная идея KazHackStan 2026 - перейти от простой защиты к киберустойчивости:

способности государства, бизнеса и общества выдерживать цифровые атаки, быстро

восстанавливаться и продолжать работу.

Организатор конференции - TSARKA, региональный лидер в области кибербезопасности

и цифрового суверенитета, совместно с МИИЦР РК и Департаментом противодействию

киберпреступности МВД РК.

Мероприятие проходит при поддержке и участии ключевых партнеров, среди которых

Freedom Bank, Arizona State University, Международный технопарк Astana Hub,

Акимат города Астаны.

KazHackStan 2026 пройдет 29-30 сентября в г.Астана, комплекс «Дворец

Независимости» по адресу пр. Тəуелсіздік, 52.

Официальный сайт конференции: https://kazhackstan.com/.