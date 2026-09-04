KazHackStan 2026: главная киберконференция региона объединит хакеров, бизнес, государство и общество

29–30 сентября 2026 года, г.Астана, комплекс «Дворец Независимости»
Тема года - Cyber Resilience («Киберустойчивость»).
29–30 сентября в Астане во Дворце независимости пройдет международная конференция
по кибербезопасности KazHackStan 2026 — крупнейшая профессиональная площадка в
Центральной Азии, объединяющая государство, бизнес, технологические компании,
международных экспертов и хакерское сообщество.
Главная тема этого года - Cyber Resilience. Сегодня недостаточно только предотвращать
кибератаки: государственные системы, компании и цифровые сервисы должны быть
способны своевременно выявлять угрозы, реагировать на инциденты, восстанавливать
работу и продолжать функционировать даже после серьезной атаки.
При этом кибербезопасность касается уже не только специалистов. Интернетмошенничество, утечки персональных данных, фишинг, дипфейки и другие цифровые
угрозы ежедневно затрагивают граждан. Поэтому KazHackStan 2026 объединит
профессиональную повестку с вопросами безопасности общества в цифровой среде.
День 1 - GOVERNMENT & BUSINESS DAY
Первый день будет посвящен киберустойчивости государства, бизнеса, критической
инфраструктуры и безопасности граждан.
Ключевые темы:
• защита граждан от интернет-мошенничества, финансовых пирамид и социальной
инженерии;
• утечки и защита персональных данных;
• фейки, дипфейки и информационные манипуляции;
• практические кейсы противодействия киберпреступности
• защита критически важной инфраструктуры;
• управление киберрисками и ответственность руководителей;
• взаимодействие государства, бизнеса и специалистов по информационной
безопасности;
• новые угрозы, связанные с искусственным интеллектом, облачными технологиями
и цифровой трансформацией.
День 2 - SECURE DEVELOPMENT & HACK DAY
Второй день объединит безопасную разработку, техническую кибербезопасность и
практический хакинг.
Направление Secure Development:
• AppSec и DevSecOps;
• безопасность на всех этапах разработки;
• защита облачной инфраструктуры;
• поиск и устранение уязвимостей;
• использование искусственного интеллекта в разработке и новые риски.
Направление Hack:
• технические доклады ведущих казахстанских и международных экспертов;
• живые демонстрации атак и методов защиты;
• разборы реальных уязвимостей и киберинцидентов;
• финал Национального отбора на ICO 2027: очный этап отбора школьников в
сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде по
кибербезопасности в Италии (соревнование в формате Jeopardy CTF);
• финал CyberKumbez - масштабного соревнования по практической
кибербезопасности.
На площадке также будет работать выставочная зона, где казахстанские и международные
компании представят продукты и технологии в сфере кибербезопасности.
KazHackStan объединит представителей государственных органов, финансового сектора,
крупного, среднего и малого бизнеса, IT-компаний, разработчиков, исследователей,
специалистов по информационной безопасности и хакерского сообщества.
Главная идея KazHackStan 2026 - перейти от простой защиты к киберустойчивости:
способности государства, бизнеса и общества выдерживать цифровые атаки, быстро
восстанавливаться и продолжать работу.
Организатор конференции - TSARKA, региональный лидер в области кибербезопасности
и цифрового суверенитета, совместно с МИИЦР РК и Департаментом противодействию
киберпреступности МВД РК.
Мероприятие проходит при поддержке и участии ключевых партнеров, среди которых
Freedom Bank, Arizona State University, Международный технопарк Astana Hub,
Акимат города Астаны.
KazHackStan 2026 пройдет 29-30 сентября в г.Астана, комплекс «Дворец
Независимости» по адресу пр. Тəуелсіздік, 52.
Официальный сайт конференции: https://kazhackstan.com/.