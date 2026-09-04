Тысячи казахстанцев лишились водительских прав из-за проблем со здоровьем: разъяснение Минздрава

На сегодня выявлено свыше 21 тысячи автомобилистов с различными ограничениями по здоровью.

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу ситуации с водителями, имеющими медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, сообщает пресс-служба ведомства. По данным Минздрава, на сегодня выявлено свыше 21 тысячи автомобилистов с различными ограничениями по здоровью.

Из общего числа выявленных граждан часть уже снята с диспансерного учета по различным основаниям, однако в отношении тысяч водителей были приняты жесткие меры.

- В отношении более 13 тыс. человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тыс. водительских удостоверений, - заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что права не аннулируются автоматически. Ограничение наступает только после подтвержденных диагнозов, а окончательное решение всегда принимает суд.

Перечень медицинских противопоказаний четко регламентирован приказом Минздрава № 853. К абсолютным ограничениям относятся состояния, при которых человек физически или ментально не может безопасно контролировать машину.

- В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, - пояснили в Минздраве.

При этом легкие отклонения (например, проблемы со слухом или зрением) не ставят крест на вождении, если водитель использует средства адаптации - очки, линзы или слуховые аппараты. Главная цель таких проверок - минимизировать аварийность и защитить жизни всех участников дорожного движения.