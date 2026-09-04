Мальчика убило током в Уральске: в ТОО «Зап-Каз РЭК» прокомментировали трагедию

1 сентября 2026 года примерно в 20:30 10-летний мальчик забрался на электрическую подстанцию, где его ударило током. 3 сентября погибшего ребенка проводили в последний путь. Трагедия произошла в поселке Круглоозерное. Местные жители отмечают, что опасный объект находился в открытом доступе: территория не огорожена, а двери подстанции якобы часто оставались незапертыми, наружу торчали провода. Дети регулярно играли рядом с этим местом.

Директор по техническим вопросам ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания" Аскар Гайсин прокомментировал инцидент в посёлке Круглоозерное.

- Вечером 1 сентября нам сообщили о произошедшей трагедии. Эта комплектная трансформаторная подстанция (далее - КТП) находится в эксплуатации с 1964 года. С того времени она запитана, в Советском Союзе на окраине села находился зерноток. Подстанция работает до сих пор. Каких-либо других потребителей от нее нет - она снабжает электроэнергией только овощехранилище. Мы не можем точно сказать, как все произошло. Могу лишь отметить, что двери КТП были закрыты, так как на них установлены специальные замки, которые может открыть только электромонтер с помощью особого ключа, - пояснил Аскар Гайсин.

По предположениям Гайсина, погибший забрался наверх через опору или трубу и добрался до проходного изолятора. Вероятно, его никто не остановил. Судя по следам, между ним и оборудованием возникла дуга, после чего он упал с высоты и ударился головой. Но это лишь предварительные догадки, а уже точную картину произошедшего установит следствие.

По данному факту защитные системы не сработали: даже при коротком замыкании автоматика отключает линию, однако в тот момент ничего не отключилось.

- Что касается ограждений, то согласно тарифной смете мы ежегодно изготавливаем около 200 конструкций. Сначала мы устанавливаем их в густонаселенных местах с высокой проходимостью людей, и только потом - на окраинах. У нас была заявка из Круглоозерного на 10 ограждений: 7-8 уже установили, но до этой подстанции дойти не успели. Объем работы большой, на все точки ограждений не хватает, а низкий тариф не позволяет увеличивать их производство, - пояснил он.

Подобный случай происходил в 2022 году в Жангалинском районе. Со слов Гайсина, после этого они каждые полгода обращаются в местные исполнительные органы и просят содействия - помочь с приобретением ограждений или хотя бы материалов для их изготовления.