10-летнего мальчика убило током на подстанции в Уральске

О смерти школьника от удара током в редакцию "МГ" сообщили жители села. В департаменте полиции ЗКО информацию подтвердили и рассказали, что 1 сентября 2026 года примерно в 20:30 10-летний мальчик забрался на электрическую подстанцию, где его ударило током.

- В результате падения с высоты и полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, не приходя в сознание. По данному факту проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ведомстве.

3 сентября погибшего мальчика проводили в последний путь. Трагедия произошла в поселке Круглоозерное. Как рассказали родители одноклассников погибшего ребёнка, мальчик был шустрым, дружелюбным и очень любознательным.

- 1 сентября он, как и все ученики, побывал в школе. Пришел домой, поел и вышел на улицу. Вечером этого дня стало известно о его гибели, - рассказывают родители одноклассников.

Сельчане уверены, что он бы никогда не полез на подстанцию осознанно, зная об опасности тока.

- Друзья, находившиеся рядом, даже не заметили, как он отлучился и оказался на подстанции. Они осознали случившееся лишь в момент удара: вспыхнули сильные искры, мальчика отбросило, и он ударился головой. Позже выяснилось, что напряжение составляло 10 тысяч вольт, а электрический разряд прошел от плеча до пальца ноги, - говорят сельчане.

Маленькие очевидцы сразу позвонили брату погибшего. Тот прибежал на место трагедии и попытался сделать искусственное дыхание, но застал лишь последний вздох. Сельчане говорят, что сильнейший удар током поразил все внутренние органы.

Местные жители отмечают, что опасный объект находился в открытом доступе: территория не огорожена, а двери подстанции якобы часто оставались незапертыми, наружу торчали провода. Дети регулярно играли рядом с этим местом.

Погибший учился в пятом классе местной школы, ему было 10 лет. Знакомые вспоминают его как умного, способного и доброго ребенка, который всегда вежливо здоровался со всеми соседями и взрослыми при встрече.

Отметим, что в Уральске и пригороде подобные трагедии, к сожалению, не являются редкими. Год назад в Уральске от удара током погиб 9-летний мальчик, который забрался на крышу трансформаторной подстанции на улице Исатая-Махамбета.

В 2022 году в посёлке Жанаказан Жангалинского района четырёхлетний Аманжол Орынбекулы также получил сильный удар током. Тогда в экстренном порядке ребёнку ампутировали обе руки до верхней трети плеч.