Подозреваемых по делу было семеро, сейчас их всего двое.

Несчастный случай произошёл 30 апреля 2025 года возле дома № 82 на улице Исатая-Махамбета. Девятилетний Ануар Рахимов играл в мяч, и тот застрял на проводах. Пытаясь его достать, мальчик забрался на крышу электроподстанции и получил сильный удар током.

У него были ожоги 95% тела. Врачи боролись за его жизнь два дня. В первый день ребёнку ампутировали правую руку и ногу. На второй день он скончался.

После трагедии полиция начала расследование. По словам адвоката семьи Сергея Рукавишникова, сначала подозреваемых было семь человек, в том числе руководители, но сейчас их осталось двое: руководитель участка и мастер.

- Сначала дело расследовали в Абайском отделе полиции, затем его передали в департамент полиции ЗКО. Следствие затягивалось: долго не могли провести экспертизу. Сначала не было средств, затем выбрали специалиста, у которого не оказалось лицензии. В конечном итоге приехал специалист из Усть-Каменогорска. В его заключении сказано, что ответственность должен нести собственник, и, поскольку у Западно-Казахстанской РЭК есть директор, отвечать должен именно он. Сейчас среди подозреваемых нет ни руководителя, ни инженера по технике безопасности. В целом нам постоянно приходилось ходить на приёмы к начальникам, чтобы дело продвигалось быстрее, - говорит Сергей Рукавишников.

Мама Ануара, Турсынгуль Бисекенова, рассказала, что за всё время так и не услышала извинений от руководства ЗапКазРЭК. Помощи от них она также не получала. При этом адвокат стороны подозреваемых предложила решить вопрос путем медиации. Однако, по словам матери, она не понимает, как можно прийти к мирному решению, если даже не установлен виновный.

- Я каждый день прохожу мимо этой электроподстанции. Уже год прошёл, а никого так и не наказали. Сейчас хотят переложить вину на двух рядовых сотрудников, а руководство стремится уйти от ответственности. После трагедии ко мне приходили люди и рассказывали, что это не первый случай. Много лет назад ребёнка также ударило током, но тогда родителей попросили молчать. В другом случае парень остался инвалидом на всю жизнь. И снова никто не понёс наказания. Подстанцию привели в порядок только после смерти моего ребёнка. Сразу нашлись деньги: спилили дерево, починили двери и установили забор, - рассказывает Турсынгуль Бисекенова.

Напомним, в апреле прошлого года девятилетний Ануар забрался на крышу по дереву рядом с подстанцией, держась за ветку. Он столкнул мяч обратно, но испугался спускаться тем же путём и пошёл с другой стороны. Там было напряжение в 10 тысяч вольт. Его нога застряла, и он схватился за трос, по которому проходил ток.