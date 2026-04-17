Ошибки будущих водителей на автодромах стали системной проблемой: разбитые машины выходят из строя, а очереди на сдачу экзамена растут.

С начала 2026 года попытки сдать практический экзамен на автодромах страны уже 22 раза заканчивались дорожно-транспортными происшествиями. Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", за весь прошлый год было зафиксировано 69 подобных инцидентов.

Каждая авария на автодроме - это не просто "неуд" в протоколе, но и серьёзная техническая проблема. Разбитые автомобили временно выводят из эксплуатации для ремонта. В результате количество доступных машин сокращается, а сроки ожидания экзамена для других курсантов увеличиваются.

В госкорпорации подчеркивают: такие случаи доказывают, что проверка навыков за рулем - это не бюрократическая процедура, а жёсткий фильтр. Кандидаты, которые не справляются с управлением на закрытой площадке, представляют реальную угрозу для безопасности на оживлённых улицах городов.

Будущих водителей призывают не надеяться на удачу, а проходить качественное обучение в автошколах. Ответственность за безопасность на дороге начинается еще на этапе получения водительского удостоверения.