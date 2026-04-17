Для этого власти попросили выделить аллею.

17 апреля в городском акимате состоялась очередная сессия маслихата. Помимо уточнения бюджета Уральска, депутаты обсудили ряд других вопросов. Так, депутат Нурлыкан Абенов предложил установить памятник жертвам репрессий и голода. При этом сама установка будет проводиться за счёт спонсоров.

– Прошу городской акимат предусмотреть для этого место на аллее. Желательно, чтобы это место находилось в центре. К примеру, в Актобе и Атырау такие памятники установлены в центральных частях города. У нас же он расположен на окраине. Пусть наша молодежь знает историю. Ведь на окраину, кроме сотрудников акимата, 31 мая никто не ходит (31 мая в Казахстане отмечается официальный памятный день - День памяти жертв политических репрессий и голода - прим. автора), - сказал он.

Аким города Мурат Байменов отметил, что этот вопрос будет рассмотрен. Он также подчеркнул, что городской бюджет в первую очередь направлен на решение социальных вопросов, таких как ремонт дорог, благоустройство и освещение.

– В городе много объектов, которые построены за счет спонсоров. Это, безусловно, радует. Сами видите, основная часть городского бюджета направляется на социальную сферу: закрыли прошлогодний долг по микрорайону Акжайык, выделили субсидии перевозчикам, - сказал Мурат Байменов.

В ответ депутат уточнил, что спонсоры уже найдены, а от властей требуется лишь аллея.