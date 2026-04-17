Тело мальчика обнаружили в 9 км от места происшествия.

Ученик 4-го класса Мансур Саматов из села Сарыжар Мартукского района пропал 29 марта. Он пошел с детьми к реке за 5 километров от поселка, там упал в воду, его унесло течением.

17 апреля в ДЧС Актюбинской области сообщили, что поиски завершены. В Илеке нашли тело мальчика. Его обнаружили в 14 км от села Сарыжар и в 9 км от места происшествия.

- Водолазы МЧС обнаружили тело пропавшего ребёнка в реке Илек на расстоянии около 3 метров от берега, на глубине 1,5 метра, - сообщили в ДЧС. - Ребёнка искали с 29 марта. Поиски вели вблизи села Сарыжар спасатели, полиция, местные исполнительные органовы, военнослужащие, волонтёры и местные жители. С первых часов была задействована авиация МЧС, это позволило оперативно обследовать значительную территорию.

Как рассказали в ведомстве, ежедневно водолазы обследовали до 30–35 км акватории, на лодках проверяли 25–30 км водной поверхности, пешие группы осматривали до 15–20 км береговой линии, а с помощью беспилотных летательных аппаратов - до 10–15 км территории. Также применялись эхолоты.

По словам спасателей, поиски осложнялись тем, что русло реки извилистое, течение сильное, в реке густая растительность, а вода мутная.

Айман КАРИМ

Видео ДЧС Актюбинской области