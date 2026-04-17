В Сырымском и районе Байтерек с 18 апреля начнут работать новые комплексы фиксации нарушений. Камеры запускают в полночь.

Всего установили 10 устройств EkinBoxSpotter - по пять в каждом районе. Они работают автоматически и фиксируют превышение скорости. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, камеры устанавливают для повышения безопасности дорожного движения и усиления контроля за соблюдением скоростного режима.

Кроме того, камеры будут выявлять водителей, которые:

пользуются телефоном за рулём;

не пристёгиваются ремнём безопасности.

Все данные о нарушениях сразу передаются в административную базу. При этом предупреждающих знаков "Фотовидеофиксация" на этих участках не будет.

Адреса установки Сырымский район:

а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", п.Жымпита улица Сырыма Датова, дом 122. п.Жымпита на пересечении ул.Сейфуллин – Каратаев, по улице Сейфуллина, дом 29/2, п.Жымпиты, улица Алашорда, историко-краеведческий музей имени С. Датулы, а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", поворот на с/о Оленты, кафе "Жаркын", п.Жымпиты, а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", 391 км, направлена на запад.

Адреса установки район Байтерек:

Байтерекский район, напротив п.Щапово, а/д "Атырау -Уральск", 473/27–474/26 (Е121), Байтерекский район, в близи с/о Большой Чаган, а/д "Атырау -Уральск", 460/45–461/39 (Е121), Байтерекский район, с/о Белес, улица Абая, напротив дома 33/8, Байтерекский район, в близи с/о Кушум, а/д "Атырау -Уральск", 455/45–456/44 (Е121), Байтерекский район, а/д "Уральск-Кирсанова", 7-й километр, в близи с/о Байконыс,

В полиции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.