В Сырымском и районе Байтерек с 18 апреля начнут работать новые комплексы фиксации нарушений. Камеры запускают в полночь.
Всего установили 10 устройств EkinBoxSpotter - по пять в каждом районе. Они работают автоматически и фиксируют превышение скорости. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, камеры устанавливают для повышения безопасности дорожного движения и усиления контроля за соблюдением скоростного режима.
Кроме того, камеры будут выявлять водителей, которые:
пользуются телефоном за рулём;
не пристёгиваются ремнём безопасности.
Все данные о нарушениях сразу передаются в административную базу. При этом предупреждающих знаков "Фотовидеофиксация" на этих участках не будет.
Адреса установки Сырымский район:
а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", п.Жымпита улица Сырыма Датова, дом 122.
п.Жымпита на пересечении ул.Сейфуллин – Каратаев, по улице Сейфуллина, дом 29/2,
п.Жымпиты, улица Алашорда, историко-краеведческий музей имени С. Датулы,
а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", поворот на с/о Оленты, кафе "Жаркын",
п.Жымпиты, а/д "Актобе-Уральск-гр.РФ (п/п Сырым)", 391 км, направлена на запад.
Адреса установки район Байтерек:
Байтерекский район, напротив п.Щапово, а/д "Атырау -Уральск", 473/27–474/26 (Е121),
Байтерекский район, в близи с/о Большой Чаган, а/д "Атырау -Уральск", 460/45–461/39 (Е121),
Байтерекский район, с/о Белес, улица Абая, напротив дома 33/8,
Байтерекский район, в близи с/о Кушум, а/д "Атырау -Уральск", 455/45–456/44 (Е121),
Байтерекский район, а/д "Уральск-Кирсанова", 7-й километр, в близи с/о Байконыс,
В полиции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.