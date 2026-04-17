Мужчин застали в кабинке женского туалета.

В Telegram-канале egovpress опубликовали видеоролик, на котором видно, как в одном из заведений трое мужчин вскрыли дверь туалета (судя по табличке, женского), а в сообщении говорится, что застали двух парней во время интимной близости. После этого один из мужчин, который открыл кабинку туалета, избил их. Также сообщается, что инцидент произошел в Уральске.

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что во время мониторинга социальных сетей установлена публикация с записью с камер видеонаблюдения, на которой зафиксирован факт совершения противоправных действий в отношении двух мужчин.

- Во время проверки установлено, что 17 февраля этого года в одном из баров Уральска двум мужчинам нанесли телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина, который совершил противоправные действия, был установлен и доставлен в полицию, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление личностей потерпевших и всех обстоятельств происшествия. Действиям двоих потерпевших также будет дана правовая оценка.

Иная информация согласно 201 УПК РК разглашению не подлежит.