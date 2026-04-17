Аида Балаева анонсировала масштабную трансформацию системы отбора абитуриентов, которая коснётся правил получения грантов и поступления на педагогические специальности.

Систему единого национального тестирования (ЕНТ) в Казахстане ждёт серьёзный пересмотр. Как сообщила в своём видеообращении в Instagram заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева, текущие подходы к отбору студентов больше не отвечают современным требованиям экономики и образовательным трендам.

Одно из ключевых нововведений - возвращение к системе разовой сдачи ЕНТ для тех, кто претендует на государственное финансирование. По мнению вице-премьера, нынешняя возможность пересдавать тест несколько раз в год не гарантирует качественный отбор самых сильных кандидатов.

- Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний, - отметила Аида Балаева.

Особое внимание уделят педагогическим вузам. Теперь одних лишь баллов ЕНТ для поступления на учителя будет недостаточно. Со следующего года могут внедрить гибридную форму: абитуриентам придётся сдавать устные экзамены и проходить психологическую диагностику.

Оценивать будут не только знание предметов, но и критическое мышление, а также коммуникативные навыки. Для этого разрабатывается специальный тест - Admissions Insight Test.

- Сегодня педагог - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание... Наряду со знаниями, для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников, - подчеркнула министр.

Еще одно важное изменение - отмена системы условного зачисления на программы Foundation. Статистика показала неэффективность этой практики: более половины студентов, зачисленных "авансом", так и не могут преодолеть минимальный порог баллов в течение учебного года. В правительстве считают, что абитуриенты должны делать более осознанный выбор профессии, а не надеяться на добор баллов после поступления.