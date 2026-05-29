Ежедневно мы проводим у дисплеев больше шести часов. Короткий разбор того, как этот непрерывный марафон перегружает наши глаза, и пять простых привычек для защиты зрения.

Современный человек проводит перед мониторами и смартфонами больше шести часов в сутки - это без малого треть всей нашей сознательной жизни. Из-за непрерывного цифрового марафона цилиарная мышца глаза вынуждена постоянно держать фокус на близком расстоянии, что неизбежно приводит к её сильной усталости.

Euronews приводит слова профессора Шахины Пардхан из Университета Англии Раскина, которая отмечает, что такая перегрузка массово провоцирует развитие компьютерного зрительного синдрома. Его типичные симптомы - сухость, жжение, размытая картинка и головные боли - сегодня знакомы почти каждому офисному сотруднику. К счастью, дискомфорта можно избежать с помощью пяти простых привычек.

Разгружайте мышцы по правилу "трёх двадцаток"

Офтальмологи советуют использовать простое и эффективное правило "20-20-20". Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и в течение 20 секунд смотрите на любой объект, расположенный на расстоянии около шести метров. Короткая пауза позволяет глазным мышцам полностью расслабиться и мгновенно снимает накопившееся напряжение.

Настройте рабочее пространство

Положение монитора напрямую влияет не только на зрение, но и на осанку. Установите верхний край экрана строго на уровне глаз - это избавит вас от необходимости наклонять голову и перенапрягать шею. Также важно убрать блики: не ставьте компьютер напротив окна и избегайте слишком яркого верхнего света, который заставляет зрачки неестественно сужаться.

Обманите привычку не моргать

Когда мы смотрим на дисплей, частота моргания падает почти в четыре раза - примерно до пяти раз в минуту вместо положенных двадцати. В результате пересыхает защитная слезная плёнка. Чтобы решить эту проблему, наклейте на рамку монитора яркий стикер-напоминание "Моргай!". Кроме того, если в кабинете работает кондиционер или отопление, обязательно поставьте на стол увлажнитель воздуха или хотя бы открытую емкость с водой.

Включайте ночной режим заранее

Высокоэнергетический синий свет от светодиодных экранов провоцирует стресс сетчатки и мешает выработке гормона сна. Особенно опасно использовать гаджеты в темноте. Активируйте встроенные ночные фильтры на смартфонах и ноутбуках, чтобы сделать цветопередачу более тёплой, или используйте специальные защитные очки для работы за компьютером.

Поборите цифровой автопилот

Большую часть экранного времени мы тратим неосознанно, проверяя соцсети по привычке. Эксперты рекомендуют использовать утилиты, которые искусственно сдерживают цифровую зависимость. Например, специальные приложения, которые добавляют короткую паузу перед открытием развлекательных сайтов, помогая мозгу вовремя включить самоконтроль и дать глазам заслуженный отдых.