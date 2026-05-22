Международная группа исследователей обнаружила прямую связь между продолжительностью ночного отдыха и скоростью увядания организма.

Отклонение от нормы сна ломает внутренние биологические часы человека. В зоне риска оказались не только те, кто хронически недосыпает, но и любители поспать подольше, сообщает Euronews со ссылкой на масштабное исследование учёных Колумбийского университета.

Для каждого, кто привык жертвовать сном ради работы или, наоборот, отсыпаться по выходным до полудня, эти данные - повод пересмотреть режим. Баланс часов в постели оказался не просто вопросом бодрости, а буквально ценой молодости главных систем жизнеобеспечения.

Опасные крайности: почему шесть и восемь часов стали критическими отметками

Учёные проанализировали медицинские профили почти полумиллиона человек из базы британского проекта UK Biobank. С помощью алгоритмов машинного обучения они рассчитали реальный биологический возраст участников, опираясь на снимки мозга и маркеры крови. Выяснилось, что люди, спящие меньше шести или больше восьми часов в сутки, стареют значительно быстрее тех, кто держится в этом интервале.

Биологические часы организма ломаются на обоих полюсах, образуя так называемую U-образную зависимость. Идеальные показатели здоровья учёные зафиксировали строго у тех, кто выбирает золотую середину. У остальных участников исследователи обнаружили признаки ускоренного износа практически всех ключевых систем - от кожи до печени.

Что происходит с телом при нарушении баланса

Постоянный недосып бьёт в первую очередь по ментальному здоровью, провоцируя депрессивные состояния и повышенную тревожность. Помимо этого, дефицит ночного отдыха напрямую связан с развитием диабета второго типа, ожирением, астмой и сбоями в работе сердца. Продолжительность сна глубоко встроена в нашу физиологию, поэтому его нехватка запускает цепную реакцию разрушения по всему телу.

Долгий сон (более восьми часов) разрушает организм не меньше, хотя здесь у науки есть важная оговорка. Избыток времени в постели часто указывает на уже существующие, но еще скрытые хронические болезни. Организму требуется больше времени на восстановление, из-за чего человек спит дольше, пока внутренние патологии ускоряют его старение.

Сеть "мозг - тело": как защитить свои органы

Исследователи подчеркивают, что сон удерживает баланс в единой сети, связывающей нервную систему, метаболизм и иммунитет. Если этот баланс нарушен, органы теряют способность эффективно обновляться. Пока авторы работы осторожны в выводах: данные собирались в основном по анкетам самочувствия, поэтому говорить о стопроцентной причинно-следственной связи рано.

Тем не менее, зафиксированный масштаб старения тканей заставляет отнестись к гигиене сна серьезно. В ближайшее время ученые планируют подтвердить свои выводы с помощью точных датчиков мониторинга, но менять привычки стоит уже сейчас.