Мужчина запустил фейерверк из окна авто.

Жителя Атырау привлекли к ответственности за ночной салют. Дело рассмотрел Специализированный суд по административным правонарушениям города.

Инцидент произошел 10 мая 2026 года около часа ночи. Мужчина, находясь в салоне автомобиля Chevrolet Cobalt на пересечении проспекта Бейбарыса и улицы Шамелова, устроил фейерверк. Тем самым он нарушил покой граждан и общественный порядок.

Вина нарушителя была полностью доказана материалами дела, включая видеозапись и протокол полиции. Смягчающих или отягчающих обстоятельств суд не выявил.

- За применение пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах согласно статье 436 КоАП РК правонарушителю назначен административный штраф в размере 86 500 тенге, - говорится в сообщении суда.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.