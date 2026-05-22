Необычную находку обнаружили на строительной площадке ГСК на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Прямо посреди стройки птица свила гнездо и отложила яйца.

Маленькое гнездышко, которое, предположительно, принадлежит зяблику, во время обхода заметила инженер-эколог компании Tecnimont Лаура Ергалиева.

Реакция последовала незамедлительно: строители отложили инструменты и уступили место природе. Участок вокруг гнезда сразу же огородили и выставили предупреждающие знаки. Все шумные строительные работы поблизости временно поставили на паузу, а с рабочими провели инструктаж - будущую птичью маму просили не беспокоить.

Теперь экологи ежедневно дежурят у гнезда. Спецрежим на стройплощадке снимут только тогда, когда птенцы вылупятся и официально "встанут на крыло".

В компании отметили, что такая пауза - не просто прихоть, а требование закона. По экологическому законодательству Казахстана в период гнездования птиц категорически запрещено тревожить их или разрушать их дома. Строители добавили, что появление пернатых новоселов прямо на объекте - знак символичный. Значит, несмотря на масштабные работы, с экологией на Тенгизе все в порядке.

Сакен Омаров